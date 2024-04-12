احذر.. نباتات شهيرة تسبب الحساسية الموسمية في الربيع

يواجه العديد من الأشخاص مشكلات مع أعراض الحساسية الموسمية، وخاصة خلال فصل الربيع، والتي قد تنجم عن تعرضهم لبعض النباتات، الأخر الذي كشفت عنه طبيبة روسية في أمراض الحساسية، موضحة أن الأعراض المزعجة تنشأ نتيجة تعرض الأشخاص لغبار الطلع الذي يتسبب في إزهار بعض الأشجار والنباتات.

نباتات تسبب الحساسية

وفقًا للإحصائيات، تُظهر ردود الفعل التحسسية لدى البعض بسبب غبار الطلع الناتج عن أشجار مثل البتولا والبندق والبلوط ونبات ذيل القط، حيث يعاني حوالي 65% من الأشخاص المصابين بأعراض الحساسية الموسمية من تحسس نبات ذيل القط، ونسبة تقدر بنحو 50% يعانون من تحسس بسبب غبار الطلع الناجم عن أشجار البتولا أو البندق، ونحو 45% يعانون من تحسس بسبب غبار أشجار البلوط، بالإضافة إلى أن نبات الليلك يمكن أن يكون سببًا للحساسية في كثير من الحالات.

ميميتوفا أشارت إلى أن التعامل مع مسببات الحساسية الموسمية يمكن أن يكون صعبًا، خاصة لأن غبار الطلع ينتشر في الهواء في بعض فترات السنة. لذا، نصحت الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة بتقليل السير في الهواء الطلق خلال فترات ازهار النباتات المسببة، وعند العودة إلى المنزل يجب عليهم تغيير ملابسهم بسرعة والاستحمام للتخلص من الغبار الذي قد يكون قد التصق بأجسامهم.

وشددت ميميتوفا على أهمية أن يلجأ المصابون بأعراض الحساسية الموسمية إلى الأطباء المختصين لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد مسببات الحساسية لديهم، والحصول على العلاج المناسب عند الحاجة.

اضطراب الشخصية الحدية

على صعيد آخر، اضطرابات الشخصية الحدية تعتبر اضطرابات نفسية تؤثر على حياة الفرد وعلاقاته الاجتماعية، وتنجم عن اضطرابات عميقة في الدماغ، مما يتسبب في تأثيرات اجتماعية وأعراض نفسية متعددة.

وفقًا لتقرير صحي يعنى بالصحة العامة، يتضمن اضطراب الشخصية الحدية عدة علامات شائعة، منها الشعور بعدم الاستحقاق وانخفاض الاحترام للنفس، إضافة إلى الشعور العميق بالفراغ والضياع.

أما بالنسبة للأعراض غير الشائعة، فقد تتجلى في:

- تقلبات مشوهة وغير مستقرة في تصور الذات والنفس.

- اضطرابات حادة في المشاعر، تتراوح بين الغضب والهدوء بشكل مفرط، مع تقلبات مزاجية حادة.

- نوبات قوية من القلق والغضب والحزن.

- تجنب العلاقات الاجتماعية والانسحاب الدائم.

- في حالات متقدمة، قد تنتاب بعض الأشخاص أفكارًا انتحارية أو رغبة في إيذاء النفس.

- اكتئاب شديد يسيطر على المريض.

- اندفاع شديد في الأفعال، مثل القيادة المتهورة أو الإفراط في تناول الطعام.

هذه الأعراض قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياة الفرد وعلى البيئة المحيطة به.