لليوم الثالث مراكز الشباب تفتح ابوابها لاستقبال المواطنين بالاسماعيلية

ضمن مبادرة العيد أحلى في مراكز الشباب

لليوم الثالث على التوالي يستمر توافد المواطنين على مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية المقامة بمراكز الشباب والتي تقام ضمن فاعليات العيد أحلى التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

وشهد مراكز شباب القنطرة شرق والابطال والتقدم شرق قناة السويس في ثالث ايام عيد الفطر المبارك إقبالا من المواطنين واطفالهم للاستمتاع بالالعاب داخل المركز .وفي مركز الإسماعيلية بدا الإقبال واضحا من المواطنين على مراكز شباب الزغابة بابوعطوة.وشهد مركز شباب التل الكبير إقامة انشطة رياضية وفنية وترفيهية للأطفال والشباب.

وقال الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية ان مراكز الشباب بالمحافظة تنفذ طوال ايام عيد الفطر المبارك مبادرة "العيد احلي بمراكز الشباب" والتي تهدف إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين لجذب المواطنين على اختلاف أعمارهم بمراكز الشباب وذلك لقضاء " يوم ترفيهي للطلائع والشباب " و مشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب وتوزيع الالعاب والهدايا عليهم حرصا من الوزارة والمديرية على إدخال البهجة والسعادة في نفوس المترددين علي مراكز الشباب

وأكد ان المبادرة تأتي بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية. ومن المقرر أن تستمر المبادرة داخل مراكز الشباب حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وتهدف مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب لتحقيق إستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفعاليات لتكون مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب، حيث أكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن مبادرة العيد احلي بمراكز الشباب تهدف لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في قرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب.

و تشمل الانشطة فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم للشباب والنشء والأهالي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث يجرى استمرار المبادرة بمراكز الشباب على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب،