وزيرة الهجرة: تذليل العديد من مشكلات وتحديات المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى كافة المقترحات والأفكار من أبناء مصر في الخارج، مستعرضه المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تم مدها حتى 28 أبريل 2024.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي يتعرض لها المصريون بالخارج اتصالاً بالمبادرة ، حيث طلبت من الراغبين في المشاركة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ولا يستطيعون بسبب تعذر التحويل النقدي من بعض الدول المقيمين بها، بأن يسارعوا بالتسجيل على التطبيق في كل الاحوال قبل نهاية المبادرة، حتى يتمكنون من الاحتفاظ بحقهم عند الوصول إلى حلول لحالاتهم، كما ذكرت الجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات على أراضيها، ويتم تحويل مرتباتهم بالعملة الصعبة مباشرة إلى حساباتهم بمصر، بأن القانون يبيح لهم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة تؤكد على ذلك.

ونوهت إلى أن الهجرة سنظل على استعداد لتذليل كافة العقبات التي تواجه الراغبين في الاشتراك في هذه المبادرة وأي مبادرة أخرى من مبادرات الوزارة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل وتعزيز ربط المصريين بالوطن الأم وتذليل ما يواجهونه من تحديات، حيث استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ طارق سليمان، رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، والسيد/ نشأت زنفل، نائب رئيس المركز، والسيد/ ناجي سليمان أحد رموز الجالية المصرية بنيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وكذا التعرف على ما يواجّهونه من تحديات.

وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

يذكر أنه بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.

