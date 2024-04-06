حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع (انفوجراف)

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:-

1- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتورة إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية وزارة الهجرة لدعوة وجذب المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المصرية، وما تتيحه الدولة من تسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى مصر. وأبدت الوزيرة استعدادها لعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة، بالمستثمرين المصريين في بريطانيا وإطلاعهم على كافة المستجدات الإيجابية التي يشهدها سوق الاستثمار المصري.

2- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الهجرة والشئون الاقتصادية باتحاد عمال مصر، وذلك لبحث آليات التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون بين الوزارة ومجلس النواب وخصوصا لجنة القوى العاملة بالبرلمان في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء بالتواصل الدائم والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

3- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جولة تفقدية لمستشفى "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بمقرها في حي الهرم بالجيزة، والتي تقدم خدماتها لمقاتلات أمراض سرطان الثدي على مدار 9 سنوات. وقد أشادت الوزيرة بما حققته المؤسسة من نجاحات منذ تأسيسها وارتفاع نسب الشفاء المحققة، وفقا للمستهدف، بجانب تقديم رعاية صحية متكاملة لكل امرأة مصرية وتقديم الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي، وقالت سيادتها: "أؤمن برسالة مستشفى بهية وبدورها في مكافحة سرطان الثدي لدى النساء وأعدكم بأن أكون سفيرة لها"، وأضافت: "لدينا أساطين مصرية في الطب بالخارج وأثق في وطنية أبناء مصر ودعمهم للمؤسسات الطبية المتميزة في مصر لتستمر رسالتها، وأطباء مصر بالخارج حريصون على العطاء ورد الجميل".

4- بمناسبة بدء ولاية رئاسية جديدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشرت وزارة الهجرة تقريرا عن جهودها ضمن خطة تمكين شبابنا بالخارج ورعايتهم لربطهم بالوطن الأم وتعزيز روح الانتماء لديهم على مدار 9 سنوات، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على أن يكون هناك أولوية كبرى وغير مسبوقة لملف تمكين الشباب المصري.

5- أعدت وزارة الهجرة تقريرا مفصلا عن جهودها في رعاية وإنقاذ الجاليات المصرية خلال الأزمات وفي مناطق الصراعات والنزاعات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بدأت ولايته الرئاسية الجديدة للبلاد. وقد حرصت الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس على التواصل دائما مع أبناء الوطن في الخارج والحفاظ على حياتهم، خاصة المصريين المقيمين في دول تعاني من أزمات وصراعات مسلحة وكوارث طبيعية، وانطلاقا من ذلك، وعلى مدار 9 سنوات، أخذت وزارة الهجرة على عاتقها مهمة التعامل مع تلك الأزمات تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم.

6- في ظل ولاية رئاسية جديدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشرت وزارة الهجرة تقريرًا يتضمن أهم ما قدمته من خدمات ومحفزات على مدار عام ونصف، حيث كان أمام وزارة الهجرة تحد كبير للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمة اقتصادية عالمية طاحنة وسعر صرف مزدوج للعملة الصعبة، تسبب في تراجع كبير لتحويلات المصريين في الخارج، وهو ما دعاها للتفكير خارج الصندوق، وحصر كل طلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم وتحويلها إلى مسارات بديلة، يتم بموجبها تقديم الخدمة التي يسعى المصريين في الخارج للحصول عليها، بتخفيض متميز في مقابل دفع المقابل بالعملة الصعبة، ما دفع بمصر رغم الأزمات العالمية، بموجب المؤشرات والإحصاءات الدولية وتقارير البنك الدولي، إلى أن ترتفع من المستوى السادس إلى المستوى الخامس في مؤشر أكبر الدول المستقبلة لتحويلات مواطنيها في الخارج.

7- أوفدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، نيابة عنها، للمشاركة في احتفال الكنيسة الأرمينية الكاثوليك بعيد القيامة المجيد، والذي أقيم في كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. وتقدمت الوزيرة بخالص التهنئة للجالية الأرمينية في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقالت: "إننا حريصون في كل الفعاليات التي تعقدها الوزارة على تعزيز قيم المواطنة والإخاء والمحبة بين الجميع، والترابط الوطني الذي تشهده مصر بكل أطيافها هو السد المنيع الذي يقف حائلا ضد أي مساع لزعزعة استقرار الوطن".

8- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارا خاصا مع برنامج "الجدعان" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية. وقد تحدثت الوزيرة خلال الحوار عن كل الملفات والقضايا التي تشغل بال 14 مليون مصري بالخارج، وكذلك المبادرات التي تتولى وزارة الهجرة تنفيذها، وكل الأنشطة والجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل رعاية الجاليات المصرية في الخارج وربطهم بالوطن وإدماجهم في عملية التنمية.

9- بدعوة من الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته الكنيسة. وقالت الوزيرة: "إن هذا الإفطار كان نموذجا مصغر لمصر التي تعيش فينا، حيث المحبة المتبادلة رغم الاختلاف هي عنوان مصر الحضارة، مصر المحبة، مصر القيم والاعتدال، وبهجة رمضان وبركته سادت أجواء حفل الإفطار في الكنيسة الإنجيلية، حيث جمعنا الشهر الكريم على مائدة واحدة دون تفرقة"، وأضافت: "الإفطار تزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة. تخيل لما الكنيسة تحتفل بعيدها المئوي بإفطار رمضاني! الفكرة ذاتها تحمل الكثير من معاني ولا تحتاج إلى تفسير، وتشعرني بالفخر في الانتماء لهذا الوطن العظيم".

10- بدعوة من السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في حفل إفطار الاتحاد بحضور عدد من الوزراء. وثمنت الوزيرة التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بصدد ملف التدريب من أجل التوظيف، ضمن البروتوكول الموقع بين الطرفين، لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، في ضوء تكليف الوزارة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري.

11- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في أمسية مصرية تلبية لدعوة السيد/ جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة "اتصالات مصر"، بحضور عدد من الوزراء. وأكدت الوزيرة أن شركة اتصالات إحدى أكبر شركات الاتصالات في مصر والعالم وشريك نجاح لوزارة الهجرة، ولها من المسئولية المجتمعية ما تقدر على تطبيقه، وأن المجتمع المدني عليه دور ضخم وهو شريك حقيقي للحكومة في بناء المجتمعات وتطويرها، وشركة اتصالات مصر من هذا المجتمع المقدر.

12- بدعوة من الأستاذ محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع "بصراحة"، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في حضور مأدبة السحور التي عقدها الموقع، بحضور لفيف ضخم من السادة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية الكبرى والكتاب، وأقطاب ورؤساء لجان ونواب البرلمان المصري بمجلسيه، ورجال الفن والإعلام والرياضة، وكبار رجال الدولة وعدد من الكتاب من المصريين في الخارج. وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج حاضرون بقوة في كل النقاشات عن إنجازاتهم وخطط الوزارة لربطهم بالوطن، مشددة على أن الكلمة رسالة وأمانة.

13- أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برابطة شباب المصريين بالكويت، بعد المبادرة المتميزة التي تنفذها لإفطار الصائمين، وقالت: "حاجة تفرح بجد في شهر رمضان المبارك إن شبابنا الجدعان ولاد البلد بشهامتهم المعهودة يتسابقوا للخير وإسعاد الناس، حتى وهما خارج مصر، لأن العطاء مورورث مصري أصيل"، مؤكدة أن الفكرة ألهمت الشباب الكويتي للمشاركة في إفطار الصائمين أيضًا بمختلف المناطق.

14- تواصل وزارة الهجرة حملة ترويجية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تنتهي في 28 أبريل 2024، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في مراحلها السابقة، حيث يستطيع أي مصري مقيم بالخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) يستجلب سيارة إلى مصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي سداد 30% من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية.

15- تواصل وزارة الهجرة نشر حلقات "حواديت ماما سماح" مع الكاتبة والأديبة سماح أبوبكر عزت في شهر رمضان بالتعاون مع جريدة الوطن، وذلك على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" كل سبت وأحد من الشهر الكريم، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على أن تُعاد 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا. هذا وقد تم نشر قصتين إحداهما بعنوان "الدائرة الحائرة" والأخرى بعنوان "استغناء أدهم عن الموبايل والتكنولوجيا".

16- احتفلت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بمرور 3 سنوات على الحدث المصري المهيب الذي شهده العالم أجمع، وهو موكب المومياوات المصرية الذي ضم ٢٢ مومياء لـ ١٨ ملك و4 ملكات حكموا مصر من آلاف السنين، وانطلق من المتحف المصري في التحرير بوسط العاصمة القاهرة بعد ما قضوا ١٠٠ سنة فيه، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب القاهرة، واستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشهد لن يتكرر في التاريخ ولم يشهده العالم مرة أخرى، لتسجل مصر في تاريخها المعاصر بأن حاكم مصر استقبل الحكام القدماء تقديرا لدور هؤلاء الملوك في صنع حضارة عريقة أبهرت العالم.

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