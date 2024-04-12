التأمين على أعلى مستوى .. هدوء تام يسود ممشى أهل مصر في ثالث أيام العيد

سيطر الهدوء التام على ممشى أهل مصر في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إذ يعشق المواطنون الخروج والتمشية على النيل خلال ساعات الليل نظرا للأجواء الممتعة التي تسود الكورنيش والإضاءات المنعكسة على مياه النيل، وأصوات الأغاني التي تعلو وتبهج المواطنين، ممكن يشكل حالة مبهجة من ليالي القاهرة الساحرة.

وشهد الممشى أعلى مستويات التأمين من قبل إحدى شركات الأمن التي تتولى مسؤولية الحفاظ عليه، وتنظيم عملية دخول المواطنين، وأيضا حماية الزوار داخل الممشى والتصدى لأية مشكلات.



ويمتد ممشى أهل مصر من كوبري إمبابة حتى كوبري ١٥ مايو على النيل بمحافظة القاهرة، ويتكون من طابقين العلوي وهو مجانا، أما السفلي فتبلغ سعر تذكرته ٢٠ جنيها ويتوفر به عشرات المحال والمطاعم التي تقدم خدمات مختلفة ومتنوعة، فضلا عن توفر المقاعد وجراچات السيارات وأيضا مراسى المراكب على طول الممشى، ومسرح بوسط النيل، ومدرجات.

عيد الفطر المبارك



ويذكر أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الإثنين الموافق ٨ إبريل، بعد استطلاع هلال شهر شوال، أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة، وشارك بعدها أبناء الشهداء أجواء الاحتفال بالعيد، كما كرم مجموعة من أسر وأبناء الشهداء، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر.



إجازة عيد الفطر المبارك



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.