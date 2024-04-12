«الفلاي بورد» .. الرجل الطائر يجذب السائحين على شواطئ الغردقة



شاهد الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق والمنتجعات السياحية استعراض لعبة الفلاي بورد على شواطئ الغردقة "فلاي بورد"، على البحر وتفاعل المصريين والأجانب على أنغام الموسيقى في جو احتفالي رائع وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية في جو احتفالي رائع.

ويقول مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاي بورد في مصر والشرق الأوسط، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات عيد الفطر المبارك فى يومها الثالث بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة.



وأوضح مجدي عبد الغني لاعب "الفلاي بورد"، أو الرجل الطائر، كما يطلقون عليه أن لعبة الفلاي بورد، هي استعراض بعمل حركات أثناء الطيران بواسطة خراطيم من المياه يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر.

كما شهدت الحدائق والمتنزهات العامة والشواطىء العامة بمدينة الغردقة اول ايام عيد الفطرالمبارك توافد المواطنين عليها عقب صلاة عيد الفطر المبارك وسط بهجة وسرور بين المواطنين.

وفتحت المتنزهات العامة أبوابها أمام الزوار من مدينة الغردقة والوافدين بإستعدادات كاملة، فيما شهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة إنتشار أمنى مكثف من رجال الشرطة والمرور لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك.

وشارك متطوعوا حياة كريمة بالبحر الأحمر الأهالى بعدد من المدن احتفالات عيد الفطر المبارك .



وحمل أعضاء حياة كريمة هدايا للأطفال منها بلالين وساعات ورقية مكتوب عليها حياة كريمة، وحلوى. وسادت الفرحة وجوه الأهالى وسط فرحة الأطفال والصبيان والفتيات.

وقالت الدكتورة زينب سعيد منسق حياة كريمة بالبحر الأحمر أن أعضاء ومتطوعى المؤسسة شاركوا أهالى مدن القصير وغارب فرحة العيد أمام المساجد من خلال توزيع الهدايا والحلويات .

وكان الآلاف من المصلين أدوا صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء ، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، كبرى مساجد محافظة البحر الأحمر، وحضر الصلاة من القيادات التنفيذية بالمحافظة كمال سليمان، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ لمدن جنوب المحافظة.

وشهدت ساحة مسجد الميناء الكبير حضور عدد كبير من اهالي الغردقة، واطفالهم، كذلك شهدت تشديدات امنية من قبل رجال مديرية امن البحر الأحمر من مساء أمس استعدادا لاقامة الصلاة واستقبال المصلين.