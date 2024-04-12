ممشى أهل مصر يستعد لاستقبال المواطنين في ثالث أيام العيد

شهد ممشى أهل مصر الممتد من كوبري إمبابة حتى كوبري ١٥ مايو على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، إقبالا ضعيفا من أصحاب الأعمار المختلفة، بالتزامن مع ثالث أيام العيد، إذ حرص الشباب على الخروج والتمشية على النيل برفقة الأصدقاء والأهل، وخاصة على الطابق العلوي من الممشى، وذلك في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.



ويتزايد الإقبال على الممشى مع بداية غروب الشمس وخلال ساعات الليل، إذ تحرص الأسر على اصطحاب ابنائهم والخروج للتنزهه والتمتع بإجازة العيد، فضلا عن المشهد البديع للنيل في المساء إذ تكون إضاءات ممشى أهل مصر والمراكب المتلألأة على مياه النهر لوحة فنية جميلة لكورنيش النيل.

ويتكون الممشى من طابقين العلوي وهو مجانا للمواطنين المارين بالشارع، أما السفلي تبلغ سعر تذكرته ٢٠ جنيها ويتوفر به عشرات المحال والمطاعم التي تقدم خدمات مختلفة ومتنوعة للزوار، فضلا عن توفر المقاعد وجراچات السيارات وأيضا مراسى المراكب على طول الممشى لتوفير أجواء ممتعة للمواطنين خلال أيام العيد وطوال العام.

ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر

عيد الفطر المبارك



ويذكر أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الإثنين الموافق ٨ إبريل، بعد استطلاع هلال شهر شوال، أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة، وشارك بعدها أبناء الشهداء أجواء الاحتفال بالعيد، كما كرم مجموعة من أسر وأبناء الشهداء، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر.



إجازة عيد الفطر المبارك



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.