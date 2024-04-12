الأطفال يمرحون في ساحات حديقة الازهر احتفالًا بثالث أيام عيد الفطر..صور

شهدت حديقة الأزهر، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك توافد أعداد كبيرة من الأسر المصرية التي احتضنت افراح الأطفال الذين يمرحون وسط ساحتها الخضراء الشاسعة.

تنتشر الأسر المصرية أطفالها على مساحات الخضراء بينما يلهو ويمرح الاطفال في المناطق المخصصة لهم فهناك عدد يفضل الاستمتاع بالطائرات الورقية والبعض الآخر فضل الاستمتاع بالالعاب والرسم على الوجوه.

تطُل حديقة الأزهر بمنطقة الدراسة على عدد من المعالم السياحية والمواقع التاريخية، فتقع على مقربة من مشيخة الأزهر، ومنطقة المعز ويمكن مشاهدة قبب قلعة محمد على ومنطقة الدرب الأحمر، وأحياء مصر القديمة العريقة، من داخل اسوارها، وتعد واحده من أشهر الحدائق التي تحتضن افراح المصريين وبهجة الأطفال ولحظات استمتاع العائلات وسط المساحات الخضراء على مساحة 71 فدانا.

تتعد الأسباب التي جعلت حديقة الأزهر قبلة المصريين للاحتفال ولعل السبب الأبرز يكمن في موقعها المميز و تنوع وسائل الاستمتاع بالإضافة إلي وجود مرتفعات جبلية ومناطق مخصصة للأطفال وعدد من النفورات المائي والأعمدة الرخامية، والبحيرة التى تتوسطها.



وسبب ارتفاع أرض هذه الحديقة التي ترتفع نحو ٤٠ مترا يمكن للزائر أن يشاهد مناطق مصر القديمة الخلابة التي تتوسط المناطق السكانية البسيطة التي جعلتها محطة لاستيعاب افراح المصريين لمختلف الأعمار والمستويات الإجتماعية.

تكمن خصوصية التوافد لحديقة الأزهر في اعتبارها مزارا وملاذا لجميع الفئات العمرية وتستطيع الأسرة أن تبتهج بالعيد على المساحات الخضراء ويستمتع الاطفال باللعب والمرح، بينما يتمكن الشباب من أخذ لقطات مصورة توثيقا ليوما ممتعا.