ضبط 5 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في الوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بمنطقة الوراق بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام (مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 أخرين) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة " قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق آخر لقي طالب مصرعه أإثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز طما بسوهاج، بسبب الخلاف على أولوية المرور، تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزى لتلقى العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

البداية عندما تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما، ووجود متوفى ومصابين وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات، وقوع مشاجرة بين طرف أول "حمدى خ ك ع" 21 سنة، طالب مصاباً بطلق نارى بالرأس، وتم نقله لمستشفى طما المركزى وتوفي عقب وصوله، ونجلى عمومته "أحمد ك ح " 32 سنة جزار مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس، و"حسن ن ح" 39 سنة جزار مصاباً بجرح رضى بالحاجب الأيسر، وتم نقلهما لمستشفى طما المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وبين طرف ثان " صدقه ك ص ص" 36 سنة، عاطل مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس، ونجل عمومته صدقه م ص م" 38 سنة عامل، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى فرد روسى محلى الصنع، وبمواجهة المتهمين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثانى بإحداث إصابة المجني عليه من السلاح المضبوط بحوزته والتى أودت بحياته، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.