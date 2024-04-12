كيف يستعد الأهلي والزمالك لقمة الدوري (شاهد)

قال الدكتور مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، إن فوز النادي الأهلي على فريق زد في الدوري الممتاز، يمثل دفعة معنوية له قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الفريق الأحمر يعاني من كثرة الغيابات نتيجة الإصابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة.

وأضاف “الجندي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن غيابات وسط الملعب في النادي الأهلي أثرت على أداء الفريق في المباريات الأخيرة في ظل غياب نجمه الأول إمام عاشور بالإضافة إلى المالي إليو ديانج، لافتا إلى أن عودة اللاعب الفلسطيني وسام بو علي، سيكون لها أثر كبير في مباريات الفريق الفترات المقبلة وخط هجوم الفريق الأحمر.

عزوف بعض جماهير النادي الأهلي عن المباريات ناقوس خطر

وأشار إلى أن عزوف بعض جماهير النادي الأهلي عن المباريات، ناقوس خطر، مبينا أنه اتضح أنه لا توجد أي مشاكل لدى الجماهير من عدم حضور المباريات، وستكون مباراة الزمالك المقبلة كاملة العدد من جماهير المارد الأحمر.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يعيش فترة استقرار كبيرة

ولفت إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يعيش فترة استقرار كبيرة مع المدرب البرتغالي جوميز، مشيرا إلى أن الزمالك حققق انتصارات متتالية في الدوري ويستعد بقوة للنادي الأهلي في قمة الدوري المصري.

وأوضح الناقد الرياضي، أن زيزو، هو نجم الفريق الأبيض بلا منازع، مشيرا إلى أنه يساعد فريقه على تحقيق الانتصارات ولديه الجاهزية الكاملة لقيادة الفريق أمام الأهلي، بخلاف الصفقات الجديدة وعلى رأسهم ناصر ماهر وأحمد حمدي.

جدير بالذكر أن مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي، يجري فحوصات طبية اليوم الجمعة لتحديد حجم إصابته وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية قبل مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري.

ويخضع مروان عطية لأشعة على العضلة الخلفية، بعد شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلى وزد.

وسقط مروان عطية على أرض الملعب متأثراً بإصابته فى العضلة الخلفية، ليطلب التغيير فى الدقيقة 65 من عمر مباراة الأهلى وزد، ويغادر الملعب قبل استكمال اللقاء ويشارك بدلاً منه محمد مجدي أفشة.

ويواجه الأهلى نظيره الزمالك فى السابعة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلى على زد بهدف سجله وسام أبو على وتقدم الأهلى مركزاً واحداً حيث يحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها الأهلي بعد خوض 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.