استمرار عمل قطاعات وزارة الزراعة خلال اجازة العيد 





تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل قطاعات الوزارة خلال اجازة العيد ، قام د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لمحطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية وتربية التقاوى.

يرافقه د أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والدكتور فتح الله حسن مدير محطة بحوث الجميزة والدكتور محمد الغنيمي مدير المحطة الاقليمية لوسط الدلتا في وجود السادة رؤساء الفرق البحثية للاقسام والبرامج المختلفة بمعهد المحاصيل والبساتين والقطن والانتاج الحيواني.



شملت الزيارة تفقد المرور علي البرامج البحثية المختلفة وكذلك برامح اكثارات تقاوي القمح والشعير والفول والخضر التابعة للادارة المركزية للمحطات ومعهد المحاصيل والبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر.

كما قام د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدة جولات

لمتابعة سير العمل حيث تفقد خلالها مكتب الحجر البيطري بمطار القاهرة ومركز التلقيح الاصطناعي بالعباسية وحديقة الأسماك بالجبلاية وكذلك حديقة الحيوان بالاسكندرية.

وفي سياق متصل اكد د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان استمرار العمل بالمعامل التابعة للمعهد في القاهرة والمحافظات والموانئ والمطارات والمنافذ لتقديم خدماته للمواطنين والعملاء كل ذلك يأتي تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة بالعمل على مدار الساعة للمعاهد والمعامل البحثية والادارات الخدمية بالوزارة والجهات التابعة.

وكان قد أكد الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المعمل يستمر في استقبال عينات الصادرات الزراعيةالمصرية الي جانب عينات الأغذية الواردة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعلى مدار ٢٤ ساعة.

وقال عبد السلام أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن الدور الوطني الذي يؤديه المعمل لضمان تدفق الصادرات الزراعية المصرية.

ولفت شكر إلى أن المعمل يطبق منظومة محكمة تمكنه من إصدار شهادات بنتائج العينات المختلفة خلال 24 ساعة فقط من تاريخ استلامها، وهي سابقة مهمة ولأول مرة في تاريخ مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات في مصر، وهو ما يدعم عملية دفع عجلة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة فرصها في النفاذ إلى الأسواق العالمية، واستهداف زيادة المصدر منها في ظل استراتيجية الدولة ووزارة الزراعة في تعظيم الوارد من العملة الصعبة، عن طريق صناعة سمعة مميزة لكافة الصادرات الزراعية المصرية.