في اليوم الثالث لعيد الفطر.. الملاهي تستقبل 14 ألف طفل بالمنيا

تواصل مراكز الشباب والملاهي والألعاب الترفيهية ، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة ، تنفيذ مبادرة العيد أحلى ، وذلك بإستقبال المواطنين من الشباب والفتيات والأطفال في اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك .

وفي ظل أجواء الإحتفال بعيد الفطر، أبدت وزارة الشباب والرياضة ، و مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، اهتماما بالغا بالإحتفال و الإحتفاء بعيد الفطر المبارك ، و ذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب و ذلك بتحديد العديد من مراكز الشباب للاحتفال و توزيع الهدايا على الطلائع المشاركين في الإحتفالات ، و ذلك لاضفاء أجواء من الفرحة و السعادة على وجوه الأطفال ، و قضاء اوقات سعيدة داخل مراكز الشباب ، و بدخول المبادرة الموسم الرابع علي التوالي فتحت مراكز الشباب ابوابها ، لإستقبال الأطفال للإحتفال بعيد الفطر المبارك.

حيث انطلقت اليوم الجمعة 12 إبريل 2024 ، و في ثالث ايام عيد الفطر المبارك بمركز شباب ناصر ملوى ، التابع لإدارة الشاب والرياضة بملوى ، مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة العطرة ، و ذلك من خلال فتح المركز امام الأعضاء و الرواد ، و قيام الأطفال بممارسة بعض الألعاب الترفيهية الخفيفة بالمركز ، و ارتياد حدائق الأطفال بالمركز والملاهي ، تم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و التي ظهرت على وجوه الأطفال ، و تم التنفيذ بمشاركة الطلائع و الأطفال ، و تم توزيع الهدايا و البالونات على الرواد ، بحضور رئيس و أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب ، ومدير المركز ، ومتابعة وتغطية إعلامية للمركز الاعلامى والمنسقين الإعلاميين بالإدارة ، بإشراف دكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الإعلامى.

و في سياق متصل ، استقبلت مراكز الشباب و الأندية الرياضية بإدارة شباب ديرمواس جنوب المنيا ، لعدد (١٢) مركز شباب ونادي رياضي شملت ، مركز شباب اسمو العروس ، الرحمانية ، زرابي الرحمانية ، مدينة ديرمواس ، تانوف ، بني سالم ، مركز شباب تل بني عمران ، نزلة البدرمان ، زعبرة ، دلجا ، العمارية الشرقية للاحتفال بهذه المناسبة العطرة،و ذلك من خلال فتح المركز امام الأعضاء و الرواد ، و تم توزيع الهدايا على الأطفال، قيام الأطفال بإرتياد حمامات السباحة ، الملاهي، ممارسة بعض الألعاب الخفيفة و المراجيح بحدائق الطفل، الملاعب، ممارسة لعبة كرة القدم و شد الحبل، الكراسي الموسيقية، و غيرها من الألعاب الخفيفة .

و تم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و تم التنفيذ بمشاركة عدد (١٤٠٠٠) من الأطفال ، تم توزيع عدد كبير من الهدايا على الأطفال ، و حضر تنفيذ فعاليات مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب رئيس و اعضاء مجلس إدارة المراكز، العاملين بمراكز الشباب، الاندية الرياضية .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و متابعة عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، رجب عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بملوى .