الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

في اليوم الثالث لعيد الفطر.. الملاهي تستقبل 14 ألف طفل بالمنيا

ملاهي المنيا
ملاهي المنيا

تواصل مراكز الشباب والملاهي والألعاب الترفيهية ، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة ، تنفيذ مبادرة العيد أحلى ، وذلك  بإستقبال المواطنين من الشباب والفتيات والأطفال في اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك .

 

وفي ظل أجواء الإحتفال بعيد الفطر،  أبدت وزارة الشباب والرياضة ، و مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، اهتماما بالغا بالإحتفال و الإحتفاء بعيد الفطر المبارك ، و ذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب و ذلك بتحديد العديد من مراكز الشباب للاحتفال و توزيع الهدايا على الطلائع المشاركين في الإحتفالات ، و ذلك لاضفاء أجواء من الفرحة و السعادة على وجوه الأطفال ، و قضاء اوقات سعيدة داخل مراكز الشباب ، و بدخول المبادرة الموسم  الرابع علي التوالي  فتحت مراكز الشباب ابوابها ، لإستقبال الأطفال للإحتفال بعيد الفطر المبارك. 

 

حيث انطلقت اليوم الجمعة 12 إبريل 2024 ، و في ثالث ايام عيد الفطر المبارك بمركز شباب ناصر ملوى ، التابع لإدارة الشاب والرياضة بملوى ، مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة العطرة ، و ذلك من خلال فتح المركز  امام الأعضاء و الرواد ، و قيام الأطفال بممارسة بعض الألعاب الترفيهية الخفيفة بالمركز ، و ارتياد حدائق الأطفال بالمركز والملاهي ، تم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و التي ظهرت على وجوه الأطفال ، و تم التنفيذ بمشاركة الطلائع و الأطفال ، و تم توزيع الهدايا و البالونات  على الرواد ، بحضور رئيس و أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب ، ومدير المركز ، ومتابعة وتغطية إعلامية للمركز الاعلامى والمنسقين الإعلاميين بالإدارة ، بإشراف دكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الإعلامى.

 

و في سياق متصل ، استقبلت مراكز الشباب و الأندية الرياضية بإدارة شباب ديرمواس جنوب المنيا ، لعدد (١٢) مركز شباب ونادي رياضي شملت ، مركز شباب اسمو العروس ،  الرحمانية ،  زرابي الرحمانية ،  مدينة ديرمواس ،  تانوف ، بني سالم ، مركز شباب تل بني عمران ، نزلة البدرمان ،  زعبرة ،  دلجا ، العمارية الشرقية للاحتفال  بهذه المناسبة العطرة،و ذلك من خلال فتح المركز  امام الأعضاء و الرواد ، و تم توزيع الهدايا على الأطفال، قيام الأطفال بإرتياد حمامات السباحة ، الملاهي، ممارسة بعض الألعاب الخفيفة و المراجيح بحدائق الطفل، الملاعب، ممارسة لعبة كرة القدم و شد الحبل، الكراسي الموسيقية، و غيرها من الألعاب الخفيفة  . 

 

و تم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و تم التنفيذ بمشاركة عدد (١٤٠٠٠) من الأطفال  ، تم توزيع عدد كبير من  الهدايا على الأطفال ، و حضر تنفيذ فعاليات  مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب رئيس و اعضاء مجلس إدارة المراكز، العاملين بمراكز الشباب، الاندية الرياضية . 

 

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و متابعة عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، رجب عبد العظيم   مدير إدارة الشباب والرياضة بملوى .

 

 

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