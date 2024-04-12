تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك في محافظات التأمين الشامل

انتظام العمل وتوفير أرصدة الدم بمشتقاتها لجميع الفصائل

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة وتكثيف المرور على هذه المنشآت وتأمين الرعاية الطبية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك في المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل.

أجرى قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعلى رأسهم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، زيارة تفقدية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية بهدف متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وضمان سير العمل بشكل منتظم.

شملت الزيارة تفقد "مجمع الإسماعيلية الطبي"، "مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك"، "مستشفى فايد التخصصي"، "مستشفى القصاصين التخصصي"، "مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة".

خلال الزيارة التفقدية لمنشآت الهيئة في الإسماعيلية، تمت مراجعة الأقسام المختلفة في المستشفيات، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة، وخاصة في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، بالإضافة إلى المرور على الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، ومراجعة نسب الإشغال استعدادًا لأي طوارئ.



شملت الزيارة أيضًا التأكد من توفر جميع الطعوم والأمصال، ومصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بهدف التأكد من كفاءة تشغيل جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية في المنشآت، وضمان توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات اللازمة لتشغيل أقسام الطوارئ والاستقبال خلال فترة العيد، وفحص مدى تطبيق سياسات الجودة والحوكمة، بالإضافة إلى اتباع البروتوكولات العلاجية.

تم أيضًا مراجعة أرصدة بنك الدم والتأكد من توفير كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاتها بمختلف الفصائل، والمرور على الأقسام الداخلية للتحقق من استمرارية العمل وضمان دقة جمع البيانات الطبية والتسجيل الإلكتروني، وتنظيم جداول الأطباء والتمريض في جميع الأقسام، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك تماشيًا مع حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.