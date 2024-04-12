الجمعة 12 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تنشر مشاهد لحمم هاون دكت بها جنود الاحتلال في خانيونس

مشاهد الاستهداف جنود
مشاهد الاستهداف جنود الاحتلال بقذائف الهاون

نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها جنود وتحشدات العدو في خانيونس.

وقالت سرايا القدس في بيانها، إنها قضت على تجمعات جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، ونقلتهم المروحيات إلى مستشفيات لإنقاذهم.

 

حماس تنعى قسامين استشهدوا فجر اليوم بمنطقتي طوباس والفارعة شمال الضفّة المحتلّة

نعت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس، رجالها الذين استشهدوا فجر اليوم الجمعة في منطقتي طوباس والفارعة شمال الضفّة المحتلّة

نعت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس، رجالها ممن استشهدوا داخل سجون الاحتلال وفي ساحة المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس في بيان: بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزفّ حركة المقاومة الإسلاميّة حماس إلى جماهير شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلاميّة الشهداء الأبطال، شهيدها القساميّ المجاهد المطارد محمد رسول عمر دراغمة - طوباس، نجل الشهيد القائد المجاهد عمر دراغمة الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال في بداية معركة طوفان الأقصى، ومحمد عصام شحماوي من مخيّم الفارعة، والذين ارتقوا فجر اليوم خلال المواجهات البطوليّة في منطقتي طوباس والفارعة شمال الضفّة المحتلّة.

وأضاف البيان: وأننا إذ ننعى شهداءنا الأبطال ونعزّي عائلاتهم المجاهدة لنؤكّد أن المقاومة الباسلة في الضفّة المحتلّة ستتواصل وتتصاعد وتزداد حضوراً وتأثيراً، وأن دماء شهداء شعبنا في الضفة وغزة وكل ربوع فلسطين ستكون الوقود الذي سيحرق الصهاينة ويحطّم أوهامهم بالبقاء على هذه الأرض المباركة.

 

وتابع: كما نجدد الدعوة لكافّة مجاهدي وأبناء شعبنا لمواصلة مهاجمة  أهداف جيش الاحتلال و عصابات المستوطنين والتصدّي لعدوانهم وجرائمهم، والإثخان فيهم بكل الوسائل المتاحة.


 

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