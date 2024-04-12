حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع مدينة نجع حمادى

شنت الوحدة المحلية مركز حملة مكبرة برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية حملة مكبرة اليوم، لضبط الشارع النجعاوى .

حيث استهدفت الحملة شوارع المدينة ( خلف بنك القاهرة وشارع ٣٠ مارس والطريق السريع مصر اسوان واسفل الكوبرى ومنطقة بيع المصنوعات وذلك لرفع جميع الاشغالات والمرور على نقاط تجمع القمامة والتاكد من تفريغ جميع صناديق القمامة وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات .

وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا برفع حالة التأهب القصوى خلال ايام عيد الفطر المبارك بالتصدى الفورى لاى حالة من الحالات التى تعكر صفو الشارع القنائى وخصوصا ملف المبانى المخالفة والنظافة العامة والاشغالات.

وكانت محافظة قنا، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة طوال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

فضلاً عن تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، طوال اجازة عيد الفطر المبارك، وكذا التأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

كما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

ورفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، وكذلك متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ فضلاً عن متابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة، و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مرورى.