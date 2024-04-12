مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين صباح اليوم الجمعة، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدينة أسوان الجديدة، تم المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة اسوان تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم مرورى بين دراجتين ناريتين، ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالفحص وإجراء المعانية الأولية تبين وقوع حادث تصام بين دراجتين بخاريتين ما أسفر عن مصرع "محمود حمدى أحمد" 26 سنة، وإصابة كل من "أحمد محمد أحمد" 19 سنة، "عبد الله إبراهيم" 22 سنة، "عبد الرحمن حسام" 19 سنة،" إسلام عبد الرحيم مختار" 19 سنة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة أسوان، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالةاقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالفيوم، صباح اليوم من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه مع أحد اصدقائه، حيث انزلقت قدمه وسقط في مياه بحر يوسف بحي باغوص بدائرة قسم شرطة الفيوم، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

كانت واصلت قوات الإنقاذ النهرى بالفيوم ، جهودها منذ مساء أمس في البحث عن جثة شاب يدعي " كريم أحمد جمال" 17 سنه ومقيم بحي قحافه بندر الفيوم، كما تجمع أهالي المنطقة وأسرة المتوفي على شاطئ بحر يوسف وسط صرخات والدة وأسرة الشاب، في انتظار ظهور الجثة.

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم الفيوم ، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بتلقيها بلاغا من الأهالي بغرق شاب ببحر يوسف، وعلى الفور انتقل ضباط قسم ثان الفيوم، رفقة قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة وسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب يدعى "كريم أحمد جمال" 17 سنة، مقيم بقحافة شارع الترعة، كما تبين أنه أثناء لهوه مع أحد اصدقائه انزلقت قدمه مما أدى إلى سقوطه ببحر يوسف.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان وصرحت بتسليمه لأسرته لدفنه بمقابر الأسرة.