محافظ الغربية يقرر مجازاة المسؤولين بمجلس مدينة زفتى لتدنى مستوى النظافة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم ،بجولة مفاجئة تفقدية لشوارع مركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة السنطه في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك للاطمئنان على الانضباط في الشارع و رفع الإشغالات وأعمال النظافة،وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .

وخلال الجولة قرر محافظ الغربية ، مجازاة المسؤولين بمركز ومدينة زفتى ، وذلك لتدني سوء الحالة العامة للنظافة والتقصير في المتابعة اليومية للنظافة ورفع الاشغالات بمركز ومدينة زفتى.

و تابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد و شدد محافظ الغربية ،على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع مدينة طنطا حيث تفقد المحافظ عددا من الشوارع بحي أول وثان.

ووجه رحمي بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .