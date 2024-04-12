الداخلية ترسم الابتسامة على وجه أسر الشهداء

احتفالات المصريين فى حراسة الشرطة

وتحبط صفقات تجار السموم بقيمة 15 مليون جنيه

دور مثالى أمنيا واجتماعيا، تؤديه وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، فى مختلف المناسبات والظرف الزمانى والمكانى، فوفقا لخطة محكمة يشرف على تنفيذها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، انتشرت قوات الأمن فى كافة المحافظات لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر، بالشوارع والميادين ومحيط المتنزهات لحراسة فرحة العيد، حيث تواجدت الارتكازات الأمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى.

كما انتشرت الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بين المحافظات، استعدادا للكثافات المرورية، ولرصد الحالة المرورية على الطرق من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور، لتحقيق أقصى درجات السيولة المرورية، وبالتوازى شهدت محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، انتشارا شرطيا موسعا بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات.

ونشرت الداخلية الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل، كونها مقصداً رئيسياً للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحلات النيلية، وذلك لضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظمت الداخلية، زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر، وتوزيع هدايا الرئيس عليهم، الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً فى نفوسهم، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

وعلى الجانب الآخر، وجهت الداخلية ضربات موجعة لتجار السموم والكيف، فى محافظات الصعيد والجيزة والقاهرة والقليوبية، وأحبطت توزيع المخدرات فى العيد، ففى الجيزة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع قوات أمن الجيزة بقيادة اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 3 تجار بحوزتهم مخدرات بحوالى 6 ملايين جنيه، بعد ان توصلت التحريات إلى أن ٣ عناصر إجرامية يستعدون لترويج المخدرات على عملائهم، بنطاق قسمى شرطة رابع 6 أكتوبر، والأهرام، وعثر بحوزتهم على «7500 قرص مخدر، 16 كيلوجراما من مخدر الهيدرو، و9 كيلو حشيش، وكمية من مخدر الكوكايين، وسيارة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، و3 سلاح أبيض و3 ميزان حساس».

وفى الصعيد تحديدا بمحافظتى أسيوط وقنا، ضبطت إدارة مكافحة المخدرات، 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بـ 3 ملايين جنيه، ودلت التحريات أن تجار المخدرات يستعدون لتوزيعها على عملائهم فى اول أيام عيد الفطر، وبتفتيش الاوكار عقب مداهمتها عثر على «7 كيلو جرامات لمخدر «الشابو»، طبنجة، 2 خزينة، 2 فرد خرطوش، عدد من الطلقات، سيارة، و2 دراجة نارية بدون لوحات، 4 سلاح أبيض، 4 ميزان حساس».

وفى القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية، بقيادة اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة، واللواء علاء بشندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبو عمره مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وشخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، وسائقين بدائرة قسم شرطة التبين، وعاطلين بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزة المتهمين المشار اليهم «4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وكمية من الأقراص المخدرة»، كانوا يستعدون لترويجها خلال ايام العيد.

وفى القليوبية نجحت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته «11,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بندقية آلية وعدد من الطلقات، وعاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته «3٫750 كيلو جرام لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، سلاح أبيض، 2 ميزان، وسيارة».

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن أسوان والبحيرة والجيزة وشمال سيناء والشرقية والدقهلية والأقصر والمنوفية، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط مواد مخدرة تقدر بـ5٫5 مليون جنيه تقريباً، قبل ساعات من عيد الفطر.