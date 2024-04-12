إجلاء 10 آلاف شخص من مناطق الفيضانات بمنطقة أورينبورغ الروسية

قالت الحكومة الروسية إنه تم إجلاء أكثر من 10700 شخص، بينهم 2100 طفل، من منطقة أورينبورغ في جبال الأورال الروسية بسبب فيضانات الربيع.

وتابعت:"تم إجلاء ما يصل إلى 10739 شخصًا، من بينهم 2094 طفلًا، من المنازل والأسر التي غمرتها الفيضانات، ويقيم إجمالي 1345 شخصًا، من بينهم 235 طفلًا، في مراكز إيواء مؤقتة، بينما ذهب آخرون للإقامة لدى أقاربهم، وتم نقل 615 من حيوانات المزرعة إلى مناطق آمنة"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم.

فيما انقطعت إمدادات الطاقة عن أربع مستوطنات وأُغلق 35 جسرا أمام حركة المرور، ولا يتم تقييد حركة المرور على طول الطرق السريعة الفيدرالية على الرغم من أن ثلاثة أقسام من الطرق السريعة معرضة لخطر الفيضانات.

وأوضحت الوكالة أنه تم تكليف 4500 فرد للتعامل مع الفيضانات ، فضلًا عن استخدام نحو 978 من المعدات.

ومن جانبه أعلن نائب عمدة مدينة أورينبورغ جنوبي روسيا ألكسندر كودينوف ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال في مجراه بالمدينة وضواحيها إلى مستوى خطير جديد بلغ 1120 سم فوق السقف الخطر، وفقًا لروسيا اليوم.

وكانت السلطات الروسية، حذّرت أمس الخميس، من أن الوضع يبقى "صعبا" في منطقة أورنبورغ في أورال، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثّرا بأسوأ فيضانات عرفتها روسيا، وتجتاح أيضا كازاخستان المجاورة منذ أيّام.

يذكر أنه فجر اليوم ارتفع منسوب المياه في نهر الأورال بالقرب من مدينة أورينبورغ الروسية ليصل إلى 1115 سم (36 قدمًا و 7 بوصات).

ووصلت مستويات مياه نهر الأورال بالقرب من أورينبورغ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (7:00 مساءً بتوقيت جرينتش الخميس) لـ 1103 سم (36 قدمًا وبوصتين)، 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (11:00 مساءً بتوقيت جرينتش) 1115 سم".

فيما تستمر المياه في الارتفاع بالقرب من أورينبورغ، (المركز الإداري للمنطقة)، وتنحسر في مدينة أورسك التي ضربتها الفيضانات.

ومن جانبه صرح حاكم منطقة أورينبورغ دينيس باسلر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حول وضع الفيضانات أن منسوب المياه في نهر الأورال في أورينبورغ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1087 سم يوم الخميس.

وكانت السلطات الروسية، حذّرت أمس الخميس، من أن الوضع يبقى "صعبا" في منطقة أورنبورغ في أورال، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثّرا بأسوأ فيضانات عرفتها روسيا، وتجتاح أيضا كازاخستان المجاورة منذ أيّام.