انتشال جثة شاب غرق في بحر يوسف بالفيوم

تمكنت اجهزةة الإنقاذ النهري بالفيوم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه مع أحد اصدقائه وانزلقت قدمه وسقطه في مياه بحر يوسف بحي باغوص بدائرة قسم شرطة الفيوم ، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت قد واصلت قوات الإنقاذ النهرى بالفيوم ، جهودها منذ مساء أمس في البحث عن جثة شاب يدعي " كريم أحمد جمال "17سنه ومقيم بحي قحافه فى بندر الفيوم ، كما استمر تجمع أهالي وأسرة المتوفي على شاطئ بحر يوسف وسط صرخات والدة وأسرة الشاب ، في انتظار ظهور الجثة ودفنها في مقابر اسرته .

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم الفيوم ،بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من الأهالي بغرق شاب ببحر يوسف وفور البلاغ انتقل ضباط قسم ثان الفيوم رفقة قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة وسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية ،أن الشاب يدعى "كريم احمد جمال" 17 س قحافة شارع الترعة واثناء اهوه هو واحد اصدقائه انزلقت قدمه مما أدى سقوطه داخل المياه.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان و صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته وتولت التحقيق.