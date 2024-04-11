iPhone سيكون قابل للإصلاح قريبًا بمكونات أصلية مستعملة

تعمل شركة Apple، الشركة التي تتحدث كثيرًا عن الاستدامة ولكنها ترغب في شراء جهاز iPhone جديد كل عام، على توسيع برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بها. سيتمكن المستهلكون ومحلات الإصلاح قريبًا من استخدام قطع غيار Apple الأصلية المستخدمة لإصلاح الأجهزة بدلاً من الاضطرار إلى طلب مكونات جديدة تمامًا. تدعي الشركة أن الأجزاء المستعملة "ستستفيد الآن من الوظائف الكاملة والأمان الذي توفره معايرة المصنع الأصلية، تمامًا مثل قطع غيار Apple الأصلية الجديدة."

وستبدأ المبادرة هذا الخريف مع هواتف iPhone 15 والموديلات الأحدث، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. لذا، إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يحتوي على شاشة مكسورة ولديك واحدة من نفس الطراز مع شاشة سليمة، فستتمكن من التبديل في اللوحة ويجب أن تعمل. في الوضع الحالي، إذا قمت بتبديل شاشة مستخدمة من جهاز iPhone آخر، فقد لا تعمل بعض الميزات، مثل True Tone أو ضبط السطوع التلقائي. يجب أن يحل برنامج الإصلاح الذاتي الذي تمت ترقيته هذه المشكلة.

سيغطي البرنامج أيضًا أجزاء مثل البطاريات والكاميرات وأجهزة استشعار Face ID (في النهاية). بالإضافة إلى ذلك، لن يتعين على المستهلكين ومحلات الإصلاح تزويد Apple برقم تسلسلي للجهاز عند طلب معظم الأجزاء من متجر إصلاح الخدمة الذاتية - سيظلون بحاجة إلى القيام بذلك لاستبدال لوحة المنطق.

يستطيع المستخدمون بالفعل معرفة ما إذا كان جهاز iPhone الخاص بهم قد تم إصلاحه، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأجزاء التي تم استبدالها. بدءًا من هذا الخريف، سيتمكن أولئك الذين يصلون إلى قسم قطع الغيار وسجل الخدمة في إعدادات iPhone الخاصة بهم من معرفة ما إذا كانت قطعة الغيار جديدة أم مستعملة أصلية من iPhone آخر.

ستستخدم Apple عملية "إقران الأجزاء" مباشرةً على الهاتف لاكتشاف ما إذا كان المكون البديل أصليًا أم لا. وتقول إن ذلك ضروري للحفاظ على "خصوصية وأمان وسلامة iPhone".

ولتحقيق هذه الغاية، ستستخدم شركة Apple ميزة قفل التنشيط الخاصة بها لمحاولة منع استخدام أجزاء من أجهزة iPhone المسروقة للإصلاحات. إذا اكتشف الجهاز الذي يتم إصلاحه أن قطعة بديلة قد تم أخذها من جهاز تم تمكين قفل التنشيط أو الوضع المفقود فيه، فسوف تقوم Apple بتقييد معايرة هذا الجزء، لذلك قد لا يعمل بشكل صحيح.

من ناحية، قد يسهل هذا التحول على الأشخاص إصلاح جهاز iPhone المعطل (أو في النهاية منتج Apple آخر) إذا كان لديهم قطعة غيار مع الأجزاء الضرورية في متناول اليد. غالبًا ما تحتوي ورش الإصلاح على أجزاء وأجزاء يتم انتقاؤها من العديد من الوحدات المختلفة التي يمكنهم استخدامها. ومع ذلك، يمكن أن يُنظر إلى هذا على أن شركة Apple تحاول ممارسة المزيد من التحكم في عملية الإصلاح من خلال استخدام الاقتران وربما التفوق على أجزاء ما بعد البيع التابعة لجهات خارجية.

صرح نائب رئيس الشركة الأول لهندسة الأجهزة، جون تيرنوس، للصحيفة أنه على الرغم من أن شركة آبل تدعم استخدام أجزاء خارجية في الإصلاحات (طالما أن مالك الجهاز على علم بذلك)، إلا أنها لا تعرف كيفية معايرة هذه المكونات بشكل صحيح. كما هو الحال بالنسبة لأجزائه الخاصة.

ومع ذلك، قد يتعين على شركة Apple البدء في التواصل مع الشركات المصنعة لقطع الغيار ومعرفة كيفية القيام بذلك. يحظر مشروع قانون الحق في الإصلاح الذي وقعته حاكمة ولاية أوريغون، تينا كوتيك، ليصبح قانونًا الشهر الماضي، ممارسة اقتران الأجزاء. وتتمثل الفكرة في منع الشركات المصنعة للأجهزة من استخدام هذه العملية لمنع المستهلكين ومحلات الإصلاح من استخدام مكونات الطرف الثالث لإصلاح أجهزتهم. سينطبق القانون على الأجهزة التي تم تصنيعها بعد 1 يناير 2025.