أتالاتتا يضرب ليفربول بالثلاثة في عقر داره بالدوري الأوروبي

سقط فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره أتالانتا الإيطالي، بثلاثية دون رد، مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد معقل الريدز، في ذهاب منافسات دور الـ8 من بطولة الدوري الأوروبي.

افتتح أتالاتتا التهديف في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، عن طريق جيانلوكا سكاماكا، بعدما تلقى اللاعب تمريرة عرضية من زاباكوستا داخل منطقة جزاء ليفربول، ليقوم مهاجم أتالانتا بالتسديد ويفشل كيليهر في التصدي لها.

وعند الدقيقة 61، تمكن سكاماكا من تسجيل الهدف الثاني لصالح أتالانتا، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من تشارلز دي كيتيلير.

وفي الدقيقة 84 تمكن ماريو باشاليتش من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة في العمق وصلت إلى سكاماكا الذي سدد وتصدى لها حارس الريدز لترتد أمام ماريو الذي سدد بسهولة في الشباك.

وتواجد المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء حتى انطلاقة شوط المباراة الثاني، ودخل بديلاً لكنه لم يستطع مساعدة الريدز في العودة.

ففي الشوط الثاني أجرى كلوب ثلاثة تبديلات بمشاركة محمد صلاح وسوبوسلاي وروبرتسون بدلاً من هارفي إليوت وكورتيس جونز وكوستاس تسيميكاس.

وأطلق محمد صلاح تسديدة في الدقيقة 55 بعدما تواجد في مساحة خالية داخل منطقة الجزاء، وجاءت تسديدته في القائم، ولاحت فرصة ثانية له أبعدها موسو.

وأحرز محمد صلاح هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 79 من عمر المباراة، لكن بالعودة لتقنية الفار لم يحتسب الهدف بداعٍ التسلل.

وسيلتقي ليفربول وأتالانتا مجددًا يوم الخميس المقبل في إيطاليا لخوض مباراة الإياب وحسم التأهل لنصف النهائي.