وكيل صحة الغربية يتفقد المنشآت الصحية فى اجازة العيد

قام الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بحملة مكبرة للمرور علي

المنشآت الصحية بالغربية بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ووجه بلبل، بتشكيل لجان مكبره من الاداره العامه للشئون الوقائيه والاداره العامه للطب العلاجي و واداره الرعايه الاساسيه واداره رعايه الامومه والطفوله وإدارة الرعاية الحرجة وإدارة الحوكمة والمراجعه الداخلية وإداارة الرقابة الداخلية.



وباشرت اللجنة أعمالها بداية من أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وقامت بالمرور على مستشفى المنشاوي العام كفر الزيات العام زفتي العام المحله العام ومستشفى قطور المركزي سمنود المركزي بسيون المركزي السنطه المركزي وإبيار المركزي

وقامت اللجان بالمرور على مستشفيات الحميات بالمحافظة، وكذا مستشفى صدر طنطا مستشفى صدر المحلة والمرور على مستشفيات الرمد بطنطا وزفتى، وذلك لمتابعه تواجد الفرق الطبيه ومراجعه جودة الخدمات الطبيه المقدمه ومتابعه سلاسل الإمداد والتموين الخاصه بالمستلزمات والأدوية والتأكد من توافرها ومراجعه كفاءة الأجهزة الطبية الموجوده بالمستشفيات.

وقامت اللجان بالمرور على عدد 120 وحدة رعاية اولية خلال فتره الإجازة

كما قامت إدارة الشئون الوقائية بالمرور المتابعة على اعمال مراقبة الأغذية في الاسواق خلال فتره الإجازة، وقامت بتحرير المحاضر الخاصه بمنافذ بيع الأغذية الغير مطابقه للقوانين واللوائح المنظمه لتداول الأغذية.

ومن جانب آخر قامت بالمرور على حمامات السباحه ومحطات المياه للتأكد من تطبيق كافه الاشتراطات الخاصه بها.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة الحوكمة بمراجعة الانضباط الاداري والتواجد الخاص بالفريق الطبي بالمنشات الصحيه خلال فتره اجازه عيد الفطر المبارك.

وتابع وكيل صحة الغربية نشاط القوافل العلاجيه المتمركزه في مدينه طنطا وذلك لتقديم الخدمات العلاجيه وخدمات المبادرات الصحيه باماكن التجمعات خلال فتره اجازه عيد الفطر.

استجابة لطلبات المواطنين والسعي الدائم على تسهيل تقديم الخدمه الطبيه اللائقة للمواطن بمحافظه الغربيه

كما وجه وكيل الوزارة بزياده عدد مكاتب الصحه المختاره والمختصه بتسجيل المواليد والوفيات والتي تعمل على مدار 24 ساعه لتكون عدد ثلاثه مكاتب بدلا من مكتب واحد على مستوى المحافظه على ان تكون موزعه على مدينه طنطا ومدينه المحله ومدينه زفتى

و اشار دكتور أسامه بلبل الى إستمرار عمل اللجان طوال فتره الاجازه التي تنتهي يوم الاحد الموافق 15 ابريل القادم.