أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية، حيث ضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.500 كجم، و500 جم من مخدر الشابو، و4 فرد محلي وكمية من الطلقات النارية.



حبس 4 عناصر إجرامية لاتهامهم في المواد المخدرة بالأقصر



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.500 كجم، و500 جم من مخدر الشابو، و4 فرد محلي وكمية من الطلقات النارية.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بالقاهرة

كما أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها، وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج بنطاق القاهرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج «مزورين» – عدد من الشهادات «المزورة»– 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم «مزورين» – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير «جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول»، بفحصهم فنيًا، تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شنت الأجهزةالأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدري الحشيش والهيدروين، وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم .

ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في السويس

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة فيصل- الجناين بمديرية أمن السويس مسرحًالمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية.

حبس 6 أشخاص خطفوا صاحب مكتب مقاولات بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس 6 أشخاص، كونوا تشكيل عصابي لخطف صاحب مكتب مقاولات مقابل فدية مليون جنيه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة «ميكروباص» وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، من بينهم مالك وقائد المركبة بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على ٣ قداحات على هيئة مسدسات، جهاز لاسلكى، طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وإنتحلوا صفة «رجال شرطة» وتعدوا بالتعدى عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة الميكروباص، وعقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالى مليون جنيه إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه «تم ضبطهما».

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه في مجال المقاولات، فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.