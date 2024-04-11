وكيل صحه الغربيه يقود حمله مكبره للمرور على المنشآت الصحيه

قام الدكتور أسامة احمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية بحملة مكبرة للمرور علي المنشآت الصحية بالغربية بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

ووجة وكيل صحة الغربية بتشكيل لجان مكبره من الاداره العامه للشئون الوقائيه والاداره العامه للطب العلاجي و وإدارة الرعايه الاساسيه وإدار ه رعايه الامومه والطفوله واداره الرعايه الحرجه واداره الحوكمه والمراجعه الداخليه واداره الرقابه الداخليه

وقد باشرت اللجنه أعمالها بدايه من أول أيام اجازة عيد الفطر المبارك وقامت بالمرور على مستشفى المنشاوي العام كفر الزيات العام زفتي العام المحله العام و مستشفى قطور المركزي سمنود المركزي بسيون المركزي السنطه المركزي وإبيار المركزي

كما قامت اللجان بالمرور على مستشفيات الحميات بالمحافظه. وكذا مستشفى صدر طنطا مستشفى صدر المحله والمرور على مستشفيات الرمد بطنطا وزفتى

وذلك لمتابعه التواجد الفرق الطبيه ومراجعه جوده الخدمات الطبيه المقدمه وكذلك متابعه سلاسل الإمداد والتموين الخاصه بالمستلزمات والأدوية والتأكد من توافرها ومراجعه كفاءه الاجهزه الطبيه الموجوده بالمستشفيات

كما قامت اللجان بالمرور على عدد 120 وحده رعايه اوليه خلال فتره الاجازه

كما قامت اداره الشئون الوقائية بالمرور المتابعة على اعمال مراقبه الاغذيه في الاسواق خلال فتره الاجازه وقامت بتحرير المحاضر الخاصه بمنافذ بيع الاغذيه الغير مطابقه للقوانين واللوائح المنظمه لتداول الاغذيه ومن جانب اخر قامت بالمرور على حمامات السباحه ومحطات المياه للتأكد من تطبيق كافه الاشتراطات الخاصه بها

وعلي صعيد اخر قامت اداره الحوكمه بمراجعه الانضباط الاداري والتواجد الخاص بالفريق الطبي بالمنشات الصحيه خلال فتره اجازه عيد الفطر المبارك

كما تابع وكيل صحه الغربيه نشاط القوافل العلاجيه المتمركزه في مدينه طنطا وذلك لتقديم الخدمات العلاجيه وخدمات المبادرات الصحيه باماكن التجمعات خلال فتره اجازه عيد الفطر..

استجابة من وكيل وزاره الصحه بالغربيه لطلبات المواطنين والسعي الدائم على تسهيل تقديم الخدمه الطبيه اللائقة للمواطن بمحافظه الغربيه

وجه وكيل الوزارة بزياده عدد مكاتب الصحه المختاره والمختصه بتسجيل المواليد والوفيات والتي تعمل على مدار 24 ساعه لتكون عدد ثلاثه مكاتب بدلا من مكتب واحد على مستوى المحافظه على ان تكون موزعه على مدينه طنطا ومدينه المحله ومدينه زفتى

و اشار دكتور أسامه بلبل الى إستمرار عمل اللجان طوال فتره الاجازه التي تنتهي يوم الاحد الموافق 15 ابريل القادم.