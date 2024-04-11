جيش الاحتلال: أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا مناسبا

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس إن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.

ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأميركي لويد أوستن اي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا إسرائيليا مناسبا على إيران، بحسب تعليقات صادرة عن مكتب غالانت.

وتحدث وزير الأمن يوآف غالانت مساء اليوم مع وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن. وهذه هي المحادثة الثانية بين الوزيرين خلال أسبوع.

وناقش الاثنان في محادثتهما الاستعداد لهجوم إيراني ضد إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي.

وشرح الوزير غالانت الاستعدادات الإسرائيلية أمام الوزير أوستن، وشدد على أن إسرائيل لن تقبل بهجوم إيراني على الأراضي الإسرائيلية.

وشكر غالانت وزير الدفاع الأميركي على توثيق التعاون بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والأميركية، وبين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM).

وقال الوزير غالانت للوزير أوستن إنه ملتزم بأمن مواطني إسرائيل، وبالتالي فإن أي هجوم إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية سيتطلب رداً إسرائيلياً مناسباً ضد إيران.

وشكر غالانت وزير الدفاع الأميركي على التزامه الشخصي بأمن إسرائيل وعلى تعاونه الوثيق في مختلف القضايا الأمنية.