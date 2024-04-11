لثالث يوم العيد| حضري تارت الفراولة بالكاسترد

تارت الفراولة بالكساترد من الحلويات الشهية التي يمكنك إعدادها لضيافة العيد، فتتميز بإحتوائها على فوائد عديدة مثل رفع المناعة وفيتامين سي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

المقادير

- العجينة :

- الحشوة :

- للتزيين :

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: اخلطي الدقيق مع الزبدة والسكر في محضرة الطعام على سرعة متوسطة حتى يصبح مثل فتات الخبز.

أضيفي 2 حبة صفار البيض، وملعقة واحدة ماء مثلج للخليط مع استمرار العجن حتى تتماسك العجينة.

ضعي العجينة على سطح مرشوش بالطحين، واعجني بيديكِ عدة مرات حتى تصبح عجينة لينة ثم تفرد حتى تصبح رقيقة.

ادهني قالب التارت بالقليل من الزبدة، وضعي العجينة داخل القالب لتغطي القاع والجوانب واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة وتثقب بواسطة عود خشبي عدة مرات.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وافردي ورق خبز على سطح العجينة وتملأ بالأرز الجاف أو الفاصوليا الجافة، ويخبز التارت لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تكتسب الأطراف لون ذهبي ويترك التارت ليبرد تماماً.

لإعداد حشوة الكاسترد: اخفقي البيض، وصفار البيض، والسكر، والفانيليا معاً باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي بودرة الكاسترد للخليط ثم يضاف الحليب والكريمة تدريجياً مع استمرار الخفق.

اتركي خليط الكاسترد على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح الخليط سميك القوام.

صبي الخليط في وعاء عميق واتركيه حتى يبرد ثم ضعيه بالثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك جيداً.

صبي الكاسترد فوق سطح التارت ووزعي شرائح الفراولة على الكاسترد.