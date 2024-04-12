زيجات الجيل الثانى نواة المصريين الجدد فى إيطاليا

شهدت الفترة الأخيرة فى إيطاليا إرتفاعا كبيرا فى نسبة زواج أبناء الجيل الثانى بين أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا ,ويعزى الغالبية هذه الزيادة بسبب الجيرة فى مصر أو فى إيطاليا أو الإلتقاء فى اماكن تجمع الأسر فى اماكن العبادة سواء كانت إسلامية او مسيحية وفى المدارس التى تقوم بتدريس اللغة العربية والمناهج المصرية .

وخلال أحدث هذه المناسبات التى إحتفل خلالها أبناء الجالية المصرية فى روما بخطوبة الأستاذ حمدى ولد وتعلم فى إيطاليا يعمل محاسبا لإحدى الشركات الكبيرة الإيطالية ,والذى يعتبر والده الحاج عطية سرحان من الكوادر الكبيرة الداعمة لأبناء مصر فى إيطاليا وعمه الأستاذ موسي سرحان من نشطاء العمل الإجتماعى فى مختلف المجالات التى تعنى بمصالح المصريين فى إيطاليا .

اما العروسة فهى الآنسة ثرية مواليد ايطاليا ايضا وتعمل مهندسة إلكترونيات بإحدى المؤسسات الإيطالية اما والدها الحاج سليم الشوربجي فهى من المصريين العصاميين الذين تدرجوا إلى ان أصبح مالك لعدة مشروعات فى إيطاليا ماجعله فى صدارة المشهد بعد مشوار كبير إمتد لأكثر من 30 عاما .

وحضر المناسبة التى شهدتها قاعة شابيو الكبيرة يوم الأربعاء أول ايام عيد الفطر المبارك الموافق 11/04/2024 بمنطقة شينتو شيللي التى تبعد نحو عشر كيلومترات عن العاصمة روما، لفيف من الضيوف المصريين والإيطاليين ,وباقة من رعيل الجيل الأول لمغتربي مصر فى إيطاليا تقدمهم المهندس عادل عامر رئيس الجالية المصرية فى روما ولاتسيو ,والكاتب الصحفي والإعلامى محمد يوسف المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية فى إيطاليا وأوربا ,والحاج السيد جمعة بقا والحاج حسن ابوغريب والحاج محمود الداهس وسيدة المجتمع الحاجة زينب إسماعيل .

تنوعت موسيقي الليلة بين أغانى الأفراح لشادية وحكيم وعمرو دياب فكانت ليلة حب أعادة حنين المصريين إلى مصر الحبيبة .

أدي ملايين المسلمين حول العالم شعائر صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء 10 أبريل بعد إتمامهم صيام شهر رمضان المبارك .

وفي إيطاليا والتي تحتضن جالية مسلمة يقدر عددها بنحو ثلاثة ملايين نسمة حرص أبناءها علي التواجد منذ الصباح الباكر في المراكز الإسلامية وبعض الساحات التي تم تخصيصها لأداء صلاة عيد الفطر .

وفي العاصمة روما توافد الآلاف من أبناء الجالية المسلمة بمختلف جنسياتهم علي المركز الإسلامي (مسجد روما الكبير) أحد أكبر المساجد في أوروبا للإحتفال بأجواء عيد الفطر وأداء الشعائر وقد شهدت ساحة المسجد تواجدا كثيفا للأسر والعائلات المسلمة المقيمة في المدينة مصطحبين معهم الأطفال حاملين الزينات والألعاب وقد حرص أغلبهم علي جلب بعض الحلوي العربية التقليدية المرتبطة بعيد الفطر معهم وإقامة موائد إفطار عيد الفطر في ساحة المسجد وسط أجواء إحتفالية .

وكان الشباب والفتيات من أبناء الجيل الثاني قد حرصوا علي إصطحاب أصدقائهم من الإيطاليين لمشاركتهم الإحتفال والتعرف علي التقاليد والطقوس العربية في عيد الفطر المبارك والذين أبدوا إعجابهم وفرحتهم بالمشاركة .