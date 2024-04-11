بمكونات بسيطه.. حضري كوكيز كرينكل الشوكولاتة اللذيذ

كوكيز كرينكل الشوكولاتة من الحلويات الشهية التي يمكنك تحضيرها بمناسبة عيد الفطر وتتميز بمذاقها اللذيذ ومكوناتها المتوفره في جميع المنازل، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

كوكيز

طريقة عمل كوكيز كرينكل الشوكولاتة

المقادير

- سكر : 2 كوب

- دقيق : 2 كوب

- البيض : 4 حبات

- الكاكاو : كوب (خام)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت : ربع كوب

- سكر البودرة : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي ضعي الكاكاو والسكر والزيت واخلطي.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا واخلطي بين الإضافات.

ضعي الطحين والبيكنج باودر والملح تدريجياً وقلبي للحصول على خليط متماسك.

غطي الخليط وأدخليه إلى الثلاجة لـ 3 ساعات.

حضري وعاء فيه سكر البودرة.

حمّي الفرن على 180 درجة مئوية قبل عشر دقائق من الخبز.

أخرجي الخليط من الثلاجة وقطعيه على شكل دوائر صغيرة، وغمسي كل كرة في طبق السكر البودرة وغلفيها بالكامل.

رصي الكوكيز في صينية الفرن المغلفة بورق الزبدة وأدخليها إلى الفرن لمدة 20 دقيقة.

أخرجي الكوكيز من الفرن ستكون طرية اتركيها جانباً حتى تبرد ثم قدميها في طبق التقديم.





فوائد تناول الشوكولاتة

تقلل خطر السكتة الدماغية

اكتشف العلماء في فنلندا أن استهلاك الشوكولاتة يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17% في المتوسط بين مجموعة الرجال الذين خضعوا للفحص.





غنية بالمعادن

الشوكولاتة الداكنة زاخرة بالمعادن المفيدة مثل البوتاسيوم والزنك والسيلينيوم، حتى أن قطعة وزنها مئة غرام توفر 67% من الكميات الغذائية المسموحة والموصى بها من الحديد.





مفيدة للبشرة

تحمي مركبات الفلافونول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة البشرة من أشعة الشمس الضارة، لكن ذلك لا يمنع المرء من استعمال بعض الكريمات الواقية من الشمس.





تساعد على إنقاص الوزن

يقول عالم الأعصاب ويل كلاور إن إذابة قطعة صغيرة من الشوكولاتة الجيدة على اللسان قبل عشرين دقيقة من وجبة الطعام تحفز الهورمونات في الدماغ، مما يجعل المرء يشعر بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن.





تقلل نسبة الكوليسترول

ثبت أن استهلاك الكاكاو يقلل مستويات الكوليسترول الضار، ويرفع معدلات الكوليسترول الحميد؛ ومن ثم يحد من خطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية.