تقوي المناعة.. طريقة عمل كرات جوز الهند بالبندق

كرات جوز الهند بالبندق من الحلويات اللذيذة والصحية، فيحتوي علي نسبة عاليه من الفيتامينات والمعادن، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها.

طريقة عمل كرات جوز هند بالبندق

المقادير

- جوز الهند : كوب ونصف (مبشور)

- حليب مكثف محلى : نصف كوب

- لوز : 15 حبة (أو البندق)





طريقة التحضير

يخلط كوب من جوز الهند المبروش، مع الكمّية الكاملة من الحليب المكثّف المحلّى، مراراً وتكراراً، حتّى يتجانس الخليط.

تضاف حبّات اللوز (أو البندق) في الخليط بعد ذلك، مع التقليب مجدّداً.

يشكّل الخليط على هيئة كرات صغيرة، حتّى نفاذ الكمّية.

تغلّف الكرات مجدّداً بالكمّ الباقي من جوز الهند المبروش.

تبرّد كرات جوز الهند قبل التقديم.





فوائد تناول جوز الهند

.1مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم.





هذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.





2. حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.





لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.





وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.





3. تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.





4. تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.





هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.





كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.





5. تحسين صحة الفم

يمكن أن يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في الفم وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، وذلك نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات.





6. فقدان الوزن

قد يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة فيه على حرق الدهون.