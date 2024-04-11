حديقة الأزهر قِبلة المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة توافد عدد كبير من المواطنين أمس الخميس ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاستمتاع بأجواء العيد فى جو يسوده الفرحة والبهجة التى تغمر وجوههم.

وقد حمل المواطنون معهم المأكولات والمشروبات منذ الصباح الباكر استعداداً لقضاء اليوم كاملاً داخل الحديقة، إذ افترشوا الأرض لتناول وجبة الإفطار منذ دخولهم الحديقة.

وقد تنوعت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل الحديقة من خلال لعب الأطفال كرة القدم على المسطحات الخضراء، والتقاط الصور السيلفى، وأيضا التقاط الصور مع ذويهم فى حالة من الفرحة.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال أيضاً، تزاحم المواطنون والأطفال على نافورة الماء داخل الحديقة والتقاط الصور أمامها، كنوع من التعبير عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما شهدت حديقة الأطفال المتواجدة داخل حديقة الأزهر، توافد عدد كبير من الأطفال وذويهم للاستمتاع بالملاهى وسط حالة من الفرحة التى تغمر وجوه الأطفال.

وانتشرت سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة داخل حديقة الأزهر، وذلك بالتزامن مع احتفالات المواطنين بالعيد وتحسباً لاندلاع أى طارئ قد يحدث أثناء الاحتفالات.

وتعد حديقة الأزهر أحد أضخم حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم، والتى تضم مساحات مفتوحة وتلال خضراء وبساتين، ومتنزهات وممرات للسير ومطاعم وكافيتريات أقيمت على الطراز الإسلامى وجداول للمياه تنساب من بحيرة صناعية وتحيط بها بساتين الفاكهة، وتتنوع أشكال الحياة النباتية فى حديقة الأزهر.

وتشغل حديقة الأزهر مساحة 72 فدانا من الأراضى الخضراء فى قلب القاهرة القديمة، العمود الفقرى للحديقة خط من نوافير المياه المتجهة نحو بحيرة صغيرة، بجانب الأزقة التى تشير إلى قلعة صلاح الدين الأيوبى، وصنفت كواحدة من أفضل 60 مساحة عامة على مستوى العالم.