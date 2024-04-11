فيديو| أجواء احتفالية وسط الزحام.. أهالي الأقصر يحتفلون بالعيد بساحة ابو الحجاج

في ثاني أيامه

في أجواء احتفالية، وفرحة تكسو الوجوه، يحتفل أهالي الأقصر بعيد الفطر المبارك، في ثاني أيام عيد الفطر، إذ تعتبر أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد هو التجمع بميدان ابو الحجاج الأقصري، الذي تقام فيه شعائر صلاة العيد بحضور المحافظ كل عام.

ورصدت عدسة الوفد تجمع المئات من أهالي الأقصر بساحة ابو الحجاج بوسط المدينة، في اليوم الثاني للعيد؛ حيث إقبال المريدين على زيارة مقام سيدي ابو الحجاج بالأقصر كإحدى عادات وطقوس أهل الأقصر في كل عيد.

كما انتشر بائعو ألعاب الأطفال، ومؤجري ألعاب السيارات بالساحة، وبائعو الحلوى، الذين يمثل لهم العيد مناسبة وموسم بيع؛ نظرًا لإقبال الأطفال على الشراء وتجربة ركوب السيارات اللعبة بالميدان.



يشار إلى أن الآلاف من اهالي محافظة الأقصر احتفلوا أمس الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك وسط بهجة وفرحة من الكبار والصغار، فعقب الانتهاء من صلاة العيد، هنأ المواطنون بعضهم البعض، كما فتحت شلالات البلالين من أمام المساجد والساحات.

وأدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح الأربعاء، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة مسجد سيدي ابو الحجاج؛ بمشاركة كل من اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والاستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والالاف من اهالي الأقصر .



وتقدم محافظ الاقصر بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة .