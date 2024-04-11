الزمالك يضرب الاتحاد السكندري بثلاثية رائعة ويحرمه من صدارة دوري نايل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا هاما على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل للموسم الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

وتقدم الأبيض بالهدف الأول بعدما أرسل عمر جابر كرة طويلة واستغل أحمد سيد زيزو تمريرة خاطئة من سيف تقا ليسددها في الدقيقة 15.

ثم جاء الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من أحمد فتوح استلمها ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة على يسار المهدي سليمان في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 89 سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للقلعة البيضاء من تسديدة رائعة" لوب" سكنت شباك المهدي سليمان .

وبهذة النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة الـ18 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل، فيما توقف الاتحاد السكندري عند المركز الثالث برصيد 27 نقطة.