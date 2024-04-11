أبطال مسلسل مسار إجباري ضيوف منى الشاذلي .. الليلة

يحل أبطال مسلسل مسار إجباري، ضيوف برنامج معكم مع منى الشاذلي، في تمام الحادية عشر مساءً على شاشة ON.

ويتحدثون أبطال مسلسل مسار إجباري عن العمل الذي عرض ضمن ماراثون رمضان المنقضي، والذي نال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل مسار إجباري

قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

أبطال مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

أبطال مسلسل مسار إجباري

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أبطال مسلسل مسار إجباري

آخر تصريحات عصام عمر

حل الفنان عصام عمر، آخيرًا ضيفا في أحد البرامج الإذاعية الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

وقال عصام عمر إنه لا يحب انتشار صوره الشخصية في مقابل صور العمل موضحا:" بحب الصور توصل شغلي لكن قليل أوي لما بطلع حاجة شخصية".

واستطرد عصام عمر قائلا:" بهتم صورتي تبقى حقيقية ومش بحب الفلاتر .. ولو حد فهمني غلط في البداية كنت مبحبش أحسن صورتي بس لما كبرت في ناس مهمة في حياتي لازم أقولهم الحكاية مباشرة".

وأكد عصام عمر على أنه لا يحكم بالظاهر على الآخرين موضحا:" واحنا صغيرين كنا بنحكم بالشكل بس لما بتكبر بنعرف إن محدش غلطان بالكامل والناس كلها معذورة".

وكشف عصام عمر عن صفات شخصية وطباع خاصة به قائلا:" محدش مسموح له يشوف عيوبي ومش كل الناس لازم تعرف كل حاجة.. ومبحبش أقرب من الناس أوي.. بحب أعيش في اللالالاند عشان لو قربت من الناس هشوف حاجات مش هتعجبني".



وتحدث عن عائلته وعلاقته بهم قائلا:"كل الناس قابلة للتعويض ما عدا عمي وأبويا وبخاف على زعلهم أوي".