الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح بديلاً مع ليفربول أمام أتالانتا بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة أتالانتا الإيطالي التي تنطلق مع دقات التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد معقل الفريق الانجليزي لحساب ذهاب ربع نهائي بطوله الدوري الأوروبي .

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شوط سلبي بين الأهلي وزد في لقاء الدوري المؤجل

ويتواجد الدوري المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريق ليفربول خلال المواجهة.

وجاء تشكيل الريدز في اللقاء كما يلي ..
حراسة المرمى: كويمين كيليهير.
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، جو جوميز.

وسط الملعب: أليكسيس ماك آليستير، واتارو إندو، كورتيس جونز.
الهجوم: كودي جاكبو، هارفي آليوت، داروين نونيز

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