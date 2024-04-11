نبض الكلمات

الخميس 11/أبريل/2024 - 07:32 م 4/11/2024 7:32:51 PM

أهلا بالعيد، والعيد فرحة، ويا ليلة العيد آنستينا وجددتى الأمل فينا يا ليلة العيد، كلمات ما اروعها نعشق سماعها، صحيح أن ليلة العيد طقوس وعادات لا تنتهى، ملابس جديدة ما أبهاها يسعد بها الأطفال والكبار، وفرحة لمة الاهل والأصدقاء والأحباب... تتجدد معها الأمل كل رمضان وقلوبنا بيضاء وعقولنا سليمة وأجسادنا معافاة من الأمراض الروحية قبل الجسدية ودائما إلى الله أقرب فى طاعته طمعا فى عفوه ورضاه.

فحياة القلوب فى معرفة علام الغيوب و‏حب الله هو الحبّ الذى يعطيك ولا يأخذ منك، يغنيك عن كل حب، ويؤنسك من كل وحشة، يجمع لك شتاتك فى كل أيام العمر ونشعر معها بطمأنينة لا توصف، حب يزهدك فى الدنيا ولو كانت كلها فى يديك، حب لا يزيدك إلى الله إلا شوقًا واحتياجاً، حب لن يذوق القلب ألذَّ منه، ثم لن يفرط به، أحبوا الله من كل قلوبكم فيحببكم، ولا تجعل للأشياء الجميلة بقلبك نقطة للنهاية استمر باهتماماتك وتمسك بكل أمر يجعلك تتقبل الحياة لتعيشها فى رخاء روحى بالقرب من الله، يعلمنا رمضان قيم وأخلاق اتمنى أن لا تسقط منا عند أول اختبار من أقدار الدنيا تزغزع عزيمتنا وإيماننا بالله كأحداث الزلازل التى اثبتت أن صبر قلوبنا كانت أقوى من جدراننا المنهارة، وأن إيماناً فى القلب يجعله أقوى من زلزالٍ يهدم مدناً بأسرها.

وأنه كما أن الجبالَ أوتاد تثبّت الأرض، فاليقين بالله وتَد يثبِّت القلب، فاللهم يقيناً وإيماناً لا ينفدان أبداً يا رب العالمين فى كل أيامك وليس فقط فى رمضان، وليتنا نملُك فى حياتنا حق الإعادة، لو كان بإمكاننا إعادة الحياة بأكملِها، لفَعَلنا، وجعلنا الزمن يتوقف عندَ ما نريده، نريد أن نبقى بذاك النقاء وبتلك البراءة، نريد استعادة سعادتنا من جيوب الحياة القاسية.

فالخطط التى رسمتها لمستقبلك ثم تفاجأت بخطط أخرى غيرها لم تكن فى الحسبان، والترتيبات التى رتبت لها ولم تحدث، والتورايخ التى اخترتها وتأجلت والأوقات التى طال انتظارها، وكل الاختيارات التى اخترتها واختار الله غيرها، والكثير من المواقف التى غيَّرت كل شيء لتؤكد لنا أن دون التفكير فى غير رضا الله مصيرنا الفشل لسوء اختياراتنا.

رمضان علمنا قيما عظيمة ليؤكد أنه مهما كنا أقوياء لن نستطيع حمل حقائب الحياة وحدنا، إلا بعد أن نتسلح بمظاهر محبة الله، نحن بحاجة دائما لمن يحمل عنا شيئا من أيامها... الروح التى لا تداعبها روح أخرى «تمرض»، الروح.. التى لا تهتم بها وتحبها روح أخرى «تذبل»، وكلما تقدم بنا العمر نزداد طفولة.. نحتاج أكثر وأكثر للاهتمام والحب للأسف لم نجد بعضا منه إلا فى ليالى رمضان. لا تبحـث بين الناس عمَن يحبكَ لأنك لن تجده، فمَن يحبك فعلًا ستجده دائمـاً إلى جواركَ حتى لو كان يفصل بينكما المحيطات والقارات سَتشعر روحه تَطوف حولكَ وتتوق إليك فى كل مكان تلازمك، سبحان الله.. أحوال عجيبة وتغيُّرات سريعة غير متوقعة.. مواقف أقصى ما يمكننا فعله فيها هو قول سبحان الله، ولا إله إلا الله.

نحن أضعف من أن نضمن أى شىء، أو نضمن خير أى شيء.. نحن نريد ونريد والله يفعل ما يريد وهو خير ما نريد...جدّد طمعك فى العتق من النار كل ليلة.

‏زاحم على باب العتق وعِش كل ليلة وكأنها ليلة القدر حتى وإن كنا فى غير رمضان، أعان الله نفسا صانت الود حتى استحى منها الود أن تتركه وحفظ العهد فى زمن باتت العهود أثقالا على كواهل البشر وتغاضى كل التغاضى ومن اللوم ما.. وأعان الله نفسا صانت الود حتى استحى منها الود أن تتركه، حفظ العهد فى زمن باتت العهود أثقالا على كواهل البشر وتغاضى كل التغاضى ومن اللوم ما سَلم. عيد فطر مبارك كله حياه وسعيده، عيد فطر سعيد على زملائى وأصدقائى وكل من له حق علينا اللهم اختر لهم وارزقنا الخير ثم ارضنا به يا الله... عيد فطر مبارك.

رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية

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