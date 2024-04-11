الخميس 11/أبريل/2024 - 07:31 م 4/11/2024 7:31:25 PM

جاءت كلمة فى حفل إفطار الأسرة المصرية، معبرة عن تطلعات الدولة المصرية وحملت رسائل هامة بشأن خارطة طريق المستقبل ومسار الجمهورية الجديدة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية حالياً.

الرئيس وجه رسائل امتنان وتقدير وشكر للشعب المصرى العظيم الذى تحمل الكثير من الصعاب والأعباء من أجل الوطن وعبور الأزمات الصعبة التى مرت بها البلاد، كما حملت رسائل طمأنة وأمل فى المستقبل تعبر عن تطلعات وآمال الدولة والمصريين، وتعكس جدية الدولة فى السير قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.

إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تناولت طريق عبور مصر من الأزمات إلى الاستقرار، بالإضافة إلى حجم التضحيات التى تحملها الشعب المصرى من أجل أن تعبر مصر من حالة عدم الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان المصرى، وتوفير حياة كريمة له، كما تضمنت التأكيد على الاستمرار فى الانفتاح السياسى واستكمال جلسات الحوار الوطنى والاهتمام بمتابعة تنفيذ توصياته ومخرجاته، ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية، من خلال توطين الصناعة والتوسع فى الزراعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب الاستمرار فى مسار الإصلاح الاقتصادى.

كما أن تركيز الرئيس السيسى على المحور الاقتصادى خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية يكشف مدى حرصه على إيجاد حلول وتصورات وآليات لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما يضيف قوة اقتصادية للدولة المصرية وقدرة الاقتصاد الوطنى على امتصاص الصدمات الاقتصادية وعبور الأزمات مستقبلاً، كما أن كلمة الرئيس ركزت على جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات وتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة مشاركة الدولة مع القطاع الخاص فى عملية التنمية، وهى خطى مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

أيضاً كلمة الرئيس السيسى أكدت على استمرار الدولة فى الاستثمار فى التنمية البشرية ودعم التعليم والمنظومة الصحية وتطوير وتوسيع مظلة التأمين الصحى الشامل ببرامج قوية وواضحة مع الدعم الكامل لبرامج الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى

وجاءت توجيهات القيادة السياسية باستمرار الحوار الوطنى لتعطى دفعة قوية لاستكمال الجلسات ومناقشة مختلف القضايا والملفات، وتنفيذ توصيات الحوار الوطنى وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الدولة المصرية فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأهم ما يميز كلمة الرئيس السيسى هى الشفافية والوضوح فى حديثه مع الشعب المصرى، وهو ما يعكس تقديره الكامل للشعب المصرى وحرصه على أن يكون على دراية بكافة الأمور، والاهتمام برفع الوعى لدى المواطنين، ونتمنى من الحكومة اتخاذ خطوات جدية وفعالة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وختاماً.. أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى العظيم والقيادة السياسية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، ونتمنى أن تكون مصر دائما فى الريادة فى مختلف المجالات.

