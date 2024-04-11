وفاة شاب بعد غرقه بحمام سباحة بأكتوبر في ثاني أيام عيد الفطر

لقي أحد الأشخاص مصرعه بعد نقله لمستشفى أكتوبر المركزي لتعرضه للغرق داخل حمام سباحة بأحد النوادي الشهيرة على طريق الواحات بأكتوبر في محافظة الجيزة خلال لهوه.



بثاني أيام عيد الفطر..وفاة شاب بعد غرقه بحمام سباحة بأكتوبر



وتعرض شخص للغرق داخل حمام سباحة بأحد النوادي الشهيرة على طريق الواحات بأكتوبر في محافظة الجيزة خلال لهوه، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من مستشفى أكتوبر المركزي، باستقبال شخص فاقد للوعي وفي حالة إعياء شديدة نتيجة غرقه داخل حمام سباحة بنادٍ شهير بطريق الواحات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وتعذر سؤال المصاب لخطورة حالته الصحية بعد تعرضه للغرق نتيجة سقوطه داخل حمام السباحة الخاص بناد شهير بطريق الواحات بمنطقة أكتوبر، وتم انتشاله من قاع المياه والتوجه به إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

بثاني أيام عيد الفطر ..شاب يحاول التخلص من حياته بالهرم

كما شرع شاب في التخلص من حياته، بعد تناوله سم فئران، اليوم الخميس ،ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول شاب في حالة إعياء شديد بعد تناول سم فئران للتخلص من حياته.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المستشفى لكشف ملابسات الواقعة، وبمناقشة أسرته أكدوا أنه أقبل على التخلص من حياته بتناول سم فئران، حزنا على رفض والده لخطبة إحدى الفتيات لارتباطه به بعلاقة عاطفية.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمريض لإنقاذ حياته.

كما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، غموض مقتل شاب طعنًا بآلة حادة مطواة، في قرية الكرنك مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى ض مدمن شابو وأراد أموال من والدته بالإكراه لشراء مخدرات فدافع شقيقه عن والدته ونشبت مشاجرة بينهما انتهت بطعن المجني عليه بآلة حادة أودت بحياته في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمقتل شاب طعنًا بآلة حادة في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

وتبين أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر المحضر وجاري تكثيف التحريات من قبل رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

كما أمرت نيابة المعادي الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تشكيل عصابي للتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمعادي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة المعادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على 7 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.