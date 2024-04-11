إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتتفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري، بمدينة اطسا وقرى المركز.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من خلال حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد لطفي نائب رئيس المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام المركز، وتم إزالة التعديات بشكل فوري، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية وإدارة أملاك الدولة.

إزالة فورية لأعمدة خرسانية وشدة خشبية بمدينة اطسا

وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني لمدينة اطسا وقرية دفنو، عبارة عن أعمدة خرسانية وشدات خشبية، على مساحة إجمالية بلغت 1150 متر، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق متصل نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية، بتنفيذ إزالة 5 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى تطون وشدموه وقلمشاه، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات، على مساحة 6 قراريط من الأراضي الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، والتي شملت إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، موجها رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المتابعة الميدانية برصد أي تعديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك وإزالتها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.