مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية: الإقبال كبير جداً من الاجانب والمصريين

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، ثانى أيام عيد الفطر المبارك اقبال كبير من الزوار المصرين والأجانب للاستمتاع مع اقاربهم وذويهم من كافة الأعمار بقضاء يوم مميز وترفيهي بداخل الحديقة الأكبر في الإسكندرية والتي تضم أنواع مختلفة من الحيوانات.

وتنوعت مظاهر الاحتفال بداخل حديقة الحيوان بين زيارة الأسر أماكن الحيوانات من جبلاية القرود، وبيت السباع، ومنطقة فرس النهر وبحيرة البجع، بجانب اقفاس النسانيس، والدب، ومكان الطاووس والنعام، وركوب الجمال وغيرها من أماكن الحيوانات.

صرحت الدكتورة امينة فتحى " مدير عام حديقة الحيوان بالاسكندرية " للوفد " ان الاقبال امس اول ايام العيد كان ضعيف نظرا لان اول ايام العيد يعتبر له عادته وتقاليده وهوخروج المواطنين لصلاة العيد ثم زيارة المقابر للاسرهم المتوفين وعقب ذلك يتم زيارة العائلات والمعايدة بين الاسر، ويبدء المواطنين الخروج ابتداء من اليوم الثانى

واشارت مدير عام حديقة الحيوان ان اليوم الخميس ثانى أيام عيد الفطر كان اقبال كبير من الزواروليس المصرين فقط بل كان يوجد اقبال ايضا من الاجانب الذين شاركوا المصرين فرحة العيد والاستمتاع برؤية الحيوانات لدرجة ان الكثير من الزوار طالبوا بمد فترة العمل بالحديقة ولكن للاسف هذه المواعيد رسمية

وأضافت الدكتورة " فتحى " حرصت الأسر على إلتقاط الصور التذكارية بالحديقة وتناول وجبات الطعام، فضلًا عن زيارة منطقة الملاهي المخصصة للألعاب، وإطعام الاطفال للحيوانات بجان بتواجد إماكن الرسم على الوجوه وارتداء الزي السكندري والتصوير به، مع زيارة حديقة السفاري والتي تتواجد بها الحيوانات بشكل حر يكمكن للأطفال التعامل معهم مباشرة.

وأوضحت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة استعدت لاستقبال الزائرين بعيد الفطر المبارك بالعديد من الإجراءات، منها زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول لتجنب زحام المواطنين على منافذ التذاكر، فضلا عن الإنتهاء من عملية صيانة كاملة بالحديقة.

وأضافت أنه تم زيادة عدد المقاعد والرفع الزراعية، وأماكن جلوس واستقبال الجماهير، موضحة أنه تم التنسيق مع مديرية الامن حيث تم مد الحديقة بتعزيزات أمنية وشرطة نسائية للحفاظ على الأمن والتصدي لمحاولات التحرش أو المضايقات، فضلا عن التنسيق مع هيئة الإسعاف حيث لمد الحديقة بسيارات لمساعدة الجمهور في أي طارئ يحدث خلال الزيارة في أيام العيد.

وأشارت إلى أن الإدارة المركزية والهيئة العامة للخدمات البيطرية مدت الحديقة ببعض الحيوانات والطيور والزواحف الجديدة منها: "الألبكة" وهو نوع جديد لم يكن موجود بحديقة حيوان الإسكندرية من قبل بالإضافة إلى ثعبان الأصلة، والكبوشي، فضلا عن استقبال الحديقة ولدات جديدة منها: "الكبش الأروي، القرد الحبشي، والنسناس العبالنج".

وأكدت مديرة الحديقة، أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، والحديقة تفتح أبوابها للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساءً، مشيرة إلى أن حديقة السفاري بداخل حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الجمهور في أول عيد للحديقة.

واضافت الدكتورة " فتحى " ، أن الولادات الجديدة والدعم اللوجستي الذي تلقته الحديقة من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، برئاسة الدكتور أيمن خميس، بالإضافة إلى ضم حيوانات وطيور وسلاحف نادرة لأول مرة يتم عرضها للجمهور فى حديقة حيوان الإسكندرية، ساهم فى إقبال الزائرين فى أول أيام عيد الفطر.

وأشارت أن الحديقة تلقت دعم متمثل فى حيوان الألباكا شبيه اللاما، و3 طواويس بيضاء نادرة، وسلاحف جديدة وببغاوات زنجبارى رمادية اللون وببغاوات مكاو، فضلا عن الولادات الجديدة فى الحديقة من الكباش والماعز الفرنساوى والقرود الحبشية والنسانيس العبلانج السودانى.

ولفتت إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات لجميع العاملين وعمل صيانة شاملة فى كل مرافق ومناطق الحديقه، استعداداً لعيد الفطر، كما تم إلغاء إجازات طواقم الأطباء وزيادة منافذ بيع التذاكر للقضاء على الزحام، بالإضافة إلى تفعيل الإذاعة الداخلية للإبلاغ عن الأطفال التائهين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الأمنية لإقرار تعزيزات أمنية على الأبواب والأسوار لحماية الزائرين والتصدى لمحاولات التحرش والمضايقات، فضلاً عن تواجد عناصر من الشرطة النسائية لضبط المنظومة الأمنية.

كما شهدت منطقة الملاهي بالحديقة إقبالا من الأطفال الذين حرصوا على إكمال فرحتهم واحتفالهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كما انتشر العديد من الباعة الجائلين داخل الحديقة، الذين يبيعون الألعاب والهدايا والحلويات، مما أضاف جوًا من البهجة والفرحة على المكان