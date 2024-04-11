بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وزد يلا شوت اليوم في الدوري الممتاز
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وزد يلا شوت اليوم في الدوري الممتاز
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وزد يلا شوت اليوم في الدوري الممتاز ، والفريق الأول بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة هامة هذا المساء عندما يحتضن نادي زد على أرضية ملعب استاد السلام، وتأتي هذه المواجهة ضمن إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2023/2024.
يدخل الأهلي مباراة اليوم بروح معنوية مرتفعة بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بعد حجز مقعد في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. حقق الفريق هذا الإنجاز بعد تخطي عقبة نادي سيمبا التنزاني في مباراة إياب دور ربع النهائي، التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
يتجه الأهلي نحو هذه المواجهة بتركيز كبير ورغبة في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، وذلك لتعزيز موقعه في سباق البطولة المحلية. إن التأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا أعطى دفعة قوية للفريق، وهو ما يجعله متحمسًا لتحقيق الفوز في المباريات المحلية أيضًا.
من جانبه، يدرك فريق زد أهمية هذه المباراة ويسعى جاهدًا للظهور بأداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية. يحمل الفريق طموحًا كبيرًا لتحقيق الانتصار الأول له منذ فترة ديسمبر الماضي، وهو ما يجعله يبذل جهودًا إضافية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
بالنسبة للمشجعين، يعد بث مباشر لمباراة الأهلي وزد فرصة لمتابعة الأحداث والتشجيع على فريقهم المفضل في هذا الصراع الكروي المثير. تتوقع الجماهير مواجهة قوية ومشوقة بين الفريقين، وتأمل في رؤية أداء مميز ونتيجة إيجابية تليق بتاريخ كل منهما.
موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري
تنطلق مباراة الأهلي وزد، في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و في تمام 08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام 09:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية استاد السلام.
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شاهد بالفيديو بث مباشر لمباراة الأهلي وزد في منافسات الدوري المحلي، في رحلة البحث عن لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بين العديد من المواجهات المشتعلة التي ينتظرها الجميع.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري
يتم نقل كافية أحداث المباراة علي شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز بتعليق صوتي محمد الكواليني.
تشكيل المارد الأحمر أمام زد في دوري نايل
قد استقر السويسري مارسل كولر علي التشكيل التالي لنادي القرن الأفريقي النادي الأهلي أمام نادي زد من زمن الجولة الـ 8 من بطولة الدوري المحلي، ويتكون التشكيل من الآتي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم،ورامي ربيعة، علي معلول.
الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.
الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست، بيرسي تاو.
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