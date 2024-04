Nuna وFox يواجهان مخلوقات عملاقة في العرض التشويقي للعبة Never Alone 2

بعد عامين من كشف E-line Media عن عملها على Never Alone 2، ظهرت النظرة الأولى على طريقة اللعب في عرض الألعاب المستقلة لمبادرة Triple-i. يُظهر المقطع القصير نونا ورفيقها الروحي فوكس وهما يركضان عبر الجليد ويواجهان زوجًا من المخلوقات العملاقة. ليس هناك الكثير في الفيديو (إنه إعلان تشويقي، بعد كل شيء)، ولكنه يعطي فكرة عن شكل اللعبة ومظهرها.

ستغامر عبر برية ألاسكا للبحث عن طرق لدعم قريتك الأصلية. على طول الطريق، سوف تكتشف لغزًا يشكل تهديدًا للمجتمع. في حين أن النسخة الأصلية لعام 2014 (التي لعبها ما يقرب من 15 مليون شخص) تجمع بين الرسومات ثلاثية الأبعاد واللعب ثنائي الأبعاد، إلا أن Never Alone 2 توصف بأنها "تكملة ثلاثية الأبعاد مفتوحة الخريطة".



تضمنت لعبة Never Alone الأوضاع الفردية والتعاونية (وجدنا أن الوضع الأخير جعل لعب اللعبة أفضل بكثير). تم تصميم المتابعة في المقام الأول للاعبين، إما عبر الإنترنت أو في أوضاع التعاون على الأريكة، للتركيز على موضوع الاعتماد المتبادل.

تحتوي لعبة Never Alone 2 على قصة أصلية من كاتب Iñupiat Nasugraq Rainey Hopson، وقد تم تصميمها بمساهمة من شيوخ سكان ألاسكا الأصليين والكتاب ورواة القصص وأفراد المجتمع. لم تكشف E-line Media عن نافذة إصدار لـ Never Alone 2 حتى الآن، لكن المطور تعاون مع الناشر Humble Games لإخراجها إلى الحياة البرية. في غضون ذلك، يمكن للمعجبين إدراج التكملة في قائمة الرغبات للحصول على التحديثات.