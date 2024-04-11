كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، غموض مقتل شاب طعنًا بآلة حادة مطواة، في قرية الكرنك مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.



وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى ض مدمن شابو وأراد أموال من والدته بالإكراه لشراء مخدرات فدافع شقيقه عن والدته ونشبت مشاجرة بينهما انتهت بطعن المجني عليه بآلة حادة أودت بحياته في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

بثاني أيام عيد الفطر ..مصرع شاب علي يد شقيقه بسبب مخدر الشابو بقنا



كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمقتل شاب طعنًا بآلة حادة في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

وتبين أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر المحضر وجاري تكثيف التحريات من قبل رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

القبض على 3 لصوص قتلوا سائق لسرقة توك توك فى الدقهلية.

كما تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على 3 لصوص قتلوا سائق لسرقة توك توك فى الدقهلية.



تلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى السيدات بخروج زوجها من مسكنهما مستقلًا مركبة "توك توك (ملكه) بدون لوحات معدنية وعدم عودته، وفى وقت لاحق عثر على جثته بمياه إحدى المصارف المائية بدائرة المركز ولم يتم العثور على "التوك توك" خاصته.



وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية).



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث قاموا باستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته وطلبوا منه توصيلهم لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء سيرهم بمكان العثور على جثة المجنى عليه قاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم وإحداث إصابته بجرح طعنى وخنقه حتى فارق الحياة وإلقائه بمياه المصرف والاستيلاء على (التوك توك - هاتفه المحمول) ولاذوا بالهرب.



وأضاف المتهمين، قيامهم بالتصرف فى مركبة "التوك التوك" بالبيع لعميلهم "سيء النية" (سائق "توك توك") بمقابل مبلغ مالى "تم ضبطه وأرشد عن المركبة".



كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول المستولى عليه - باقى ثمن بيع "التوك توك") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.