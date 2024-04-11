سكرتير بنى سويف يتفقد انتظام العمل بالمواقف والحدائق العامة والمتنزهات 

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بمتابعة انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، وكذا جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين سواء من داخل المحافظة أو زائريها من المحافظات المجاورة.

وشملت الجولة الميدانية تفقد موقف سيارات الأجرة بمنطقة محيى الدين، ومتابعة توافر وسائل نقل المواطنين بكافة خطوط السير، سواء بين المراكز والمدن أو القرى التابعة ، أو المحافظات الأخرى مع التشديد على التزام سائقي السيارات بالتعريفة المحددة آنفا، فيما التقى السكرتير العام المساعد عدد من الركاب والسائقين مطمئنا منهم على انتظام الخدمة بالشكل المطلوب.

وتفقد السكرتير المساعد عدد من الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق مدينة بني سويف للاطمئنان على توافر كافة وسائل الراحة للزائرين، والتأكد من سلامة وصيانة ألعاب وملاهي الأطفال، حفاظا على سلامتهم، كما حرص السكرتير العام المساعد مشاركة الأطفال والشباب احتفالاتهم بالعيد، جاء ذلك في حضور مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمواقف والحدائق العامة والجهات ذات الصلة.

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