بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وزد يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وزد يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، وتعيش جماهير النادي الأهلي في مصر وخارجها في هذا الوقت حالة من الاستياء والقلق بسبب سلسلة النتائج المخيبة التي يعاني منها الفريق في البطولات المحلية، ومن أجل مصالحة جماهيره واستعادة الثقة، يتجه الفريق إلى مواجهة هامة عندما يحل ضيفًا على زد إف سي على أرضية ملعب السلام. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الدوري المصري لعام 2024.

تتزايد حدة الضغط على النادي الأهلي بسبب النتائج السلبية في الدوري المحلي، حيث خسر الفريق في آخر مباراتين أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-3، وتعادل مع إنبي بهدفين لكل فريق، وهو ما جعل موقف الفريق في جدول الترتيب غير مرضٍ بتاتًا. ورغم هذه النتائج السلبية، يظل الأهلي متفائلاً بتحسين أدائه واستعادة اللمعان في المنافسات المحلية.

على الجانب الآخر، يعيش نادي زد إف سي فترة جيدة في الدوري المصري هذا الموسم، حيث جمع الفريق 24 نقطة من 16 مباراة، ولم يتلقَ سوى هزيمتين فقط، مما يجعله منافسًا قويًا وغير هين في المباراة المقبلة ضد الأهلي.

من الواضح أن المباراة بين الأهلي وزد إف سي ستكون مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. يتوقع أن يكون الجو مشحونًا بالتوتر والحماس من الجانبين، خاصة مع تحدي الموقف الصعب الذي يواجهه الأهلي في الدوري.

من المهم أن يظهر الأهلي أداء متميزًا في هذه المباراة لاستعادة الثقة وإسعاد جماهيره، في حين يسعى زد إف سي إلى استغلال عامل الأداء المنزلي لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024

مباريات الدوري المصري لعام 2024 تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم في مصر وخارجها، ويعتبر بث هذه المباريات عبر شاشات قنوات "أون تايم سبورتس" حصريًا مصدرًا رئيسيًا لمتابعة المباريات في الوطن العربي.

لمشاهدة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري بث مباشر .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري بث مباشر .. اضغط هنا

وتمتلك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري المصري حصريًا، حيث تُعنى قناة OnTime Sports HD 1 بتغطية أحداث ومجريات مباريات الدوري، بما في ذلك المباراة المؤجلة بين الأهلي وزد المقررة من الجولة الثامنة.

بفضل هذا الاستثمار في بث مباريات الدوري المصري، يمكن للمشجعين الاستمتاع بمتابعة أحداث المباريات بجودة عالية وتحليلات متخصصة، مما يضيف قيمة إضافية لتجربة المشاهدة ويجعلها أكثر إثارة ومتعة.

بالتالي، فإن قناة OnTime Sports HD 1 ستكون المكان المناسب لمتابعة مباراة الأهلي وزد، ومعرفة تفاصيلها ونتيجتها في إطار بطولة الدوري المصري لعام 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024

قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024 تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي..

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد : 11861.

: 11861. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024 من خلال حساب "تلفزيون كورة بلس" عبر منصة يوتيوب، وكذلك عبر حساب "أون تايم سبورتس" على فيس بوك.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2024

موعد مباراة الأهلي وزد هو ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مساء الخميس 11 أبريل 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في ملعب السلام عند السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.