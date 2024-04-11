بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري.. يلا شوت ، يترقب عشاق كرة القدم في مصر وخارجها موعد مباراة مثيرة بين الزمالك والاتحاد السكندري في إطار الدوري المصري لعام 2024. المباراة التي تعد مؤجلة من الجولة الثامنة من المسابقة، ستقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، مما يزيد من حماس وتوتر اللقاء.

في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الزمالك في كأس الكونفدرالية، حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي فيوتشر في ربع النهائي، يسعى الفريق لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري المصري. يعيش الزمالك حالة من الثبات والاستقرار، حيث تزايدت الثقة في المدرب جوزيه غوميز ولاعبي الفريق.

مع ذلك، يبقى ترتيب الزمالك في الدوري غير مرضٍ بما ينسجم مع تاريخه الكبير، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة فقط بعد خوض 11 مباراة حتى الآن. يعكس هذا الموقف الضعيف حاجة الفريق لتحسين أدائه في الدوري واستعادة مكانته الرفيعة.

في آخر مباراة للزمالك في الدوري، تلقى الفريق خسارة مفاجئة أمام الجونة بنتيجة 3-2، مما يزيد من الضغوطات على الفريق لتحقيق الانتصار في مواجهة الاتحاد السكندري وتحسين موقعه في جدول الترتيب. يأتي هذا بالتزامن مع تراجع نتائج الغريم التقليدي الأهلي، الذي خسر 5 نقاط في آخر مباراتين.

من ناحية أخرى، يعيش الاتحاد السكندري أحد أفضل فتراته في الدوري المصري منذ سنوات، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة، وهو في أفضل حالاته ربما منذ سنوات طويلة. يتطلع الفريق إلى مواصلة تقديم الأداء المميز وتحقيق الانتصارات للمنافسة بقوة على اللقب.

يمثل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري فرصة حقيقية لكل من الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في جدول الترتيب. يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتشويق والإثارة، وسيكون على كل فريق العمل بجدية لتحقيق الفوز وإرضاء جماهيره.

متى موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024؟

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري هو الخميس 11 أبريل 2024.

لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز .. اضغط هنا

المباراة التي ستقام على ملعب القاهرة الدولي، تنطلق في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024؟

جميع مباريات الدوري المصري 2024 تُنقل فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات "أون تايم سبورتس" وستذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قناة OnTime Sports HD 2.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر حساب "أون تايم سبورتس" على فيس بوك، أو حساب "تلفزيون كورة بلس" عبر منصة يوتيوب.

ما التشكيل المتوقع للزمالك ضد الاتحاد السكندري؟

يتوقع أن يعود الثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد مرة أخرى إلى تشكيل الزمالك بعد الغياب الأفريقي، ويظلّ من سيحرس عرين الزمالك مجهولًا في ظل تراجع مستوى محمد عواد ومحمد صبحي، لكن أغلب الظن أن الأول من سيشارك بسبب عودة الثاني مؤخرًا من الإصابة.

تشكيلة الزمالك ضد الاتحاد السكندري: 4-3-3

محمد عواد

أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر

عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونغا" - أحمد حمدي

ناصر ماهر - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو"

ما التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري ضد الزمالك؟

تشكيلة دفاعية بامتياز كما هي العادة من طارق العشري، على أن تكون الآمال الهجومية معقودة على الثنائي أحمد عادل "ميسي" والهداف الأنغولي مابولولو.

تشكيلة الاتحاد ضد الزمالك: 4-3-3

المهدي سليمان

شريف رضا - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - كريم الديب

خالد الغندور - عمر الوحش - عبد الغني محمد

أحمد عادل - مابولولو - بنجامين بواتنج