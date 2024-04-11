مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، يتوجه نادي الاتحاد السكندري بثقة وحماس إلى استاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن من الدوري المصري لعام 2024. يأتي هذا اللقاء في ظل تأهل الفريق السكندري بطريقة مثيرة إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية على حساب فيوتشر، ورغم النجاحات التي يحققها في المنافسات القارية، يظل الزمالك يعاني في الدوري المصري.

بالفعل، يحتل الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري لعام 2024 برصيد 15 نقطة فقط، وهو موقف غير مرضٍ يليق بتاريخ هذا الفريق العريق. يبدو أن العديد من المباريات المؤجلة هذا الموسم لم تساعد الفريق في تحسين موقعه، مما يجعل الضغط على الفريق وجماهيره أكبر.

من جهة أخرى، يعتبر الاتحاد السكندري من أكثر الفرق استفادة من مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة وتراجع نتائجهما في الدوري. يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن المصري الرابع، ونقطة واحدة فقط عن إنبي الوصيف، ونقطتين عن بيراميدز المتصدر. هذا الموقف يظهر وضعية مميزة للاتحاد السكندري وقوته في المنافسة على الصدارة.

من المتوقع أن تكون مباراة الاتحاد السكندري والزمالك مثيرة ومليئة بالتحديات والتنافس، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. بالنظر إلى الأوضاع الحالية لكل فريق، يعتبر الفوز ضروريًا للزمالك لتحسين موقعه في الجدول واستعادة ثقة جماهيره، بينما يرغب الاتحاد السكندري في مواصلة انتصاراته والتأكيد على مكانته في المنافسة على اللقب.

تتوقع الجماهير مباراة مثيرة ومثيرة للجدل، وسيكون من الشيق متابعة تطورات اللقاء وردود فعل الفريقين، خاصة مع الحاجة الماسة لكل منهما للفوز وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها في هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2024

منذ سنوات، تمتلك قنوات أون تايم سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري في جميع أنحاء الوطن العربي. هذه القنوات توفر للمشاهدين فرصة متابعة أحداث الدوري المصري ومباريات الأندية المصرية بأعلى جودة ودقة، ما يجعلها وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم في المنطقة.

ومن المقرر أن تكون قناة "OnTime Sports HD 2" هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري. يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم على هذه القناة لمتابعة المواجهة المثيرة بين الفريقين والتي يتوقع أن تكون مليئة بالتشويق والإثارة.

لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز .. اضغط هنا

يوفر بث المباريات على قنوات أون تايم سبورت فرصة للجماهير لمتابعة مباريات فرقهم المفضلة ودعمها، سواء كانوا في مصر أو في أي مكان آخر في الوطن العربي. وبفضل توفر هذه القنوات في العديد من الباقات التلفزيونية، يمكن للمشتركين الوصول إليها بسهولة ومتابعة أحداث الدوري المصري وغيرها من البطولات الرياضية.

بالتالي، يعد بث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على قناة "OnTime Sports HD 2" فرصة ممتازة لمحبي كرة القدم للاستمتاع بالمباراة ومتابعة أداء الفريقين في الميدان، وذلك من خلال تغطية شاملة واحترافية توفرها قنوات أون تايم سبورت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2024

قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2024 تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي..

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد : 11861.

: 11861. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2024 من خلال حساب "كورة بلس" عبر منصة يوتيوب، وكذلك عبر حساب "أون تايم سبورتس" على فيس بوك.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2024

موعد مباراة الزمالك والاتحاد هو ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مساء الخميس 11 أبريل 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في ستاد القاهرة الدولي عند السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.