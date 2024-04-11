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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

على ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي أمام مودرن فيوتشر بالدوري

على ماهر
على ماهر

أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي التشكيل الأساسي لمواجهة مودرن فيوتشر على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن من دوري نايل.

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فى مركز حراسة المرمى: محمود جاد .

في خط الدفاع: أحمد عيد ، باهر المحمدي، حسين السيد ، عمرو السعداوي .

فى خط الوسط : محمود حمادة ، معتز الزدام ، غيلاس جناوي .

في خط الهجوم: ميدو جابر ، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف. 

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد شحاته، عمرو موسي ، حسن على ، إسلام عطية ، سمير فكري ، محمد دبش ، حسين فيصل ، محمد طارق ، أمادو بأه.

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