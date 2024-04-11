على ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي أمام مودرن فيوتشر بالدوري

أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي التشكيل الأساسي لمواجهة مودرن فيوتشر على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن من دوري نايل.

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ويخوض المصري البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من..

فى مركز حراسة المرمى: محمود جاد .

في خط الدفاع: أحمد عيد ، باهر المحمدي، حسين السيد ، عمرو السعداوي .

فى خط الوسط : محمود حمادة ، معتز الزدام ، غيلاس جناوي .

في خط الهجوم: ميدو جابر ، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد شحاته، عمرو موسي ، حسن على ، إسلام عطية ، سمير فكري ، محمد دبش ، حسين فيصل ، محمد طارق ، أمادو بأه.