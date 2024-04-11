أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام المصري البورسعيدي بالدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري بالدوري.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: محمد محمود ، عمرو السيسي ، حساني اموراني ، علي زعزع ، ايبا

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل ، غنام محمد ، طارق طه ، محمد صادق ، هشام عادل ، علي ياسر ، محمد زعلوك ، كجالي درامي

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً على ملعب ستاد برج العرب فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على النادي المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن من دوري نايل.