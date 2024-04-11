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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام المصري البورسعيدي بالدوري

أحمد عاطف
أحمد عاطف

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري بالدوري.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: محمد محمود ، عمرو السيسي ، حساني اموراني ، علي زعزع ، ايبا

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل ، غنام محمد ، طارق طه ، محمد صادق ، هشام عادل ، علي ياسر ، محمد زعلوك ، كجالي درامي

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً على ملعب ستاد برج العرب فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على النادي المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن من دوري نايل.

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