أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام المصري البورسعيدي بالدوري
أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري بالدوري.
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وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم
وسط: محمد محمود ، عمرو السيسي ، حساني اموراني ، علي زعزع ، ايبا
هجوم: أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل ، غنام محمد ، طارق طه ، محمد صادق ، هشام عادل ، علي ياسر ، محمد زعلوك ، كجالي درامي
ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً على ملعب ستاد برج العرب فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على النادي المصري البورسعيدي ضمن مؤجلات الاسبوع الثامن من دوري نايل.