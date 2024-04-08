الإثنين 08 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال.. اليوم

هلال شوال
هلال شوال

تستطلع دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس اليوم الإثنين هلال شهر شوال 2024، لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان، وأول أيام عيد الفطر 2024 المبارك، إذ تقوم لجان داخل دار الإفتاء بتحري هلال شهر شوال في مصر.

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أول أيام عيد الفطر المبارك 
وفي حال تم ثبوت رؤية الهلال فيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم غدًا الثلاثاء 9 إبريل 2024، وفي حالة تعذر الرؤية فسيكون شهر رمضان 30 يومًا وبذلك يصبح يوم الأربعاء 10 إبريل هو أول أيام عيد الفطر 2024

رؤية هلال شهر شوال 
وقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال

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